(Görüntülü Haber) Kahramanın ailesinden izin almak için 1600 kilometrelik yolculuk

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), () - AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi 2 genç, okullarına kurulacak kütüphaneye 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in adının verilmesi amacıyla şehidin ailesinden izin almak için otostopla, gidiş-dönüş toplam 1600 kilometre yolculuk yaptı. Halisdemir ailesinin elini öpüp şehidin isminin kütüphaneye verilmesi için izin alan gençler, yolculuklarını kameraya alarak o anları ölümsüzleştirdi. ADÜ Söke İşletme Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Görkem Balcı ile Sağlık Yüksekokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Siliv, üniversitede yapılması planlanan kütüphaneye 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in adının verilmesini istedi. Konuyu anlattıkları Söke Meslek Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, düşünceyi olumlu buldu. Bunun üzerine gençler, ailesinden izin almak için Şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'ye gitmeye karar verdi. Gençler yolculuğu, otostopla gerçekleştirmeyi hedefledi. 15 Şubat Salı günü Söke'den yola çıkan Balcı ve Siliv, 2 günde 800 kilometre yolculuk yaparak Niğde'ye ulaştı. Halisdemir'in ailesinden üniversitede yapılacak kütüphanede adının yaşatılması için el öpüp izin alan gençler, şehidin kabrini de ziyaret etti. Yine 2 günde 800 kilometre yolculuk yapan Balcı ve Siliv, Söke'ye döndü. Gittikleri her yerde ilgiyle karşılanan Balcı ve Siliv, yolculuklarını kamerayla kaydetti. EL ÖPÜP İZİN ALDILAR Üniversiteli gençlerden Hakan Siliv, "Söke'den Niğde'ye otostop çekerek gittik. Toplam 1600 kilometrelik yolculuk yaptık. Tabii ki yolda sıkıntılar da yaşadık. Ama amacımız Söke İşletme Fakültesi'ne, Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ni kurabilmekti. Şehidimizin annesi Fadime Halisdemir, amcası Mustafa Halisdemir ve ağabeyi Doğan Halisdemir'i, Niğde'nin Bor İlçesi Çukurkuyu Köyü'ndeki evlerinde ziyaret ettik. Ellerini öperek, gerekli izinlerimizi aldık" dedi. Görkem Balcı ise, "Biz bu yola çıkarken, şahsımız adına hiçbir çıkar gütmedik. Tek amacımız üniversitemiz var oldukça şehidimizin adının yaşatılmasıydı. Bizim artık eli silah tutan nesillere değil, eli kalem tutan nesillere ihtiyacımız var. Bunun tek yolu da bilindiği gibi okumaktan geçer. İsteğimiz gerekli olan maddi ve manevi yardımlar. Gerekli olan masa, sandalye ve kitap rafı gibi destekte bulunmak isteyenler üniversitemize yollayabilirler" diye konuştu.