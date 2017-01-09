(Görüntülü Haber) Kahraman şehit polisin kardeşi; 'Acımız büyük, ama gururumuz daha büyük'

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını, yaşamı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'daki taziyesi devam ediyor. Şehit polisin kardeşi Vedat Sekin, destek için arayan ve gelen herkese teşekkür ederek, "Acımız büyük, ama gururumuz daha büyük" dedi. Elazığ merkezdeki Olgunlar Mahallesi'ndeki Beyzade Camii Taziye Evi'nde kurulan taziyede, şehit polis Fethi Sekin'in büyük boy bir fotoğrafı ve 'Şehit Kahraman Fethi Sekin', 'Rahat uyu Türkiyem' ve 'Kahramanlar bitmez, vatan bölünmez' yazılı bir afiş asıldığı görüldü. Elazığ merkez ve çevre illerden bir çok devlet adamı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar her gün taziye evine gelerek şehit polisin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda devlet büyüğünün kendilerini arayarak taziye dileğinde bulunduğunu anlatan şehit polisin kardeşi Vedat Sekin, büyük acı içerisinde ancak onurlu ve gururlu olduklarını belirtti. Vedat Sekin, "Cumhurbaşkanımız aradı, Başbakanımız aradı, bakanlarımız aradı. Hepsinden Allah razı olsun. Devlet gerçekten yanımızda. Bunu çok güzel bir şekilde hissettiriyorlar bizlere. Bu gurur hepimizin. Sadece benim, ailemin değil. Bütün Türkiye'nin gururu. Hepimizin kahramanıydı. Onun için dik duruyoruz, eğilmiyoruz. Bu ülkeyi bölemeyeceklerini söylemeye çalışıyoruz. Acımız büyük, ama gururumuz daha büyük. Çocuklarla ilgili çok fazla talep geldi. Onları aile içerisinde değerlendirip en güzel kararı vereceğiz. Zaten devlet yanımızda. Her şekilde devlet yanımızda olduğu için bundan hiçbir şüphem yok" dedi. AĞAR'DAN ŞEHİT EŞİNE TAZİYE TELEFONU Kadınlar için de aynı caminin kadınlar mescidi ve Kuran Kursu'nda taziyeler kabul edildi. Burada taziyeleri kabul eden şehidin eşi Rabia Sekin, eşi ile ilgili gazetecilere konuşmadı. Ancak eski İçişleri Bakanı ve Elazığlı siyasetçi Mehmet Ağar da şehidin eşi Rabia Sekin'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Ağar ile telefonda konuşan şehidin eşi Rabia Sekin, "Eşimle gurur duyuyorum. Acımız çok büyük. Çocuklarım babasız kaldı, yoksa vatan sağolsun" ifadelerini kullandı.