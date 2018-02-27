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(Görüntülü Haber) Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Erhan TEKTEN/İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de önceden belirlenen bazı adreslere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler...

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Erhan TEKTEN/İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de önceden belirlenen bazı adreslere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler saat 05.30 sıralarında başladığı operasyona Özel Harekat Timleri'nin de destek verdi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kağıthane Telsizler Mahallesi Canan Sokağa gelen ekipler, bir binanın ikinci katına girdi. Evde bulunan bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. MARKETTE PİTBUL CİNSİ KÖPEK BULUNDU Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği adresler tek tek arandı. Şüphelilere ait bir markete giren polisler içeride Pitbul cinsi köpekle karşılaştı. Dükkan sahibi gelip köpeği çıkardıktan sonra polis içeri girerek arama yaptı. HASSAS TERAZİ VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para, bir adet tabanca, hassas terazi ve pompalı tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

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