(Görüntülü Haber) Kafkas güzelleri büyüledi

Bedir ALTUNOK KARS, () KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde Kafkasya Üniversiteleri Bilim ve Kültür Şöleniö düzenlendi. Şenlikte sahne alan Gürcistan Lomsia Folklor Ekibi hareketli danslarıyla salonu coşturdu. Ekip lideri Kristine Menabdişvili (26) ile oyuncu Nini Gogoladze (15) güzellikleriyle adeta büyülediler. KAÜ, Kafkasya coğrafyasındaki ülkelerin sahi oldukları ortak mirastan yola çıkarak geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemek dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda birikimlerin paylaşılması adına 9 ülkenin katılımıyla bilim ve kültür şöleni düzenlendi.Düzenlenen törenle açılışı yapılan 1'nci Kafkasya Üniversiteleri Bilim ve Kültür Şöleni; Gürcistan, Nahçivan, İran Tebriz ve Kars'ın dans ve müzik grupları kültürel etkinlikte bir araya gelerek spor salonunda gösteri sundular. Grupların kendi yörelerine ait dans ve müzik dinletisi sunduğu şölene vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. KAÜ'nün Kafkaslara Açılan Bilim Kapısı misyonuyla başlattığı şölene Gürcistan, Rusya, Dağistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Nahçivan, İran Tebriz ve Kars Üniversiteleri katıldı. Başbakanlık TİKA ve Serhat Kalkınma Ajansı?nın (SERKA) desteklediği şölende birbirinden renkli gösteriler sunan üniversiteliler büyük beğeni topladı.Yöresel kıyafetleri ve bölgelerine has güzellikleriyle dikkatleri üzerlerine çeken Gürcistan Lomsia Folklor Ekibinin oyuncuları güzellikleriyle adeta büyülediler. Ekip lideri Kristine Menabdişvili ile oyuncu Nini Gogoladze güzellikleriyle adeta büyülediler. Ekip lideri Menabdişvili ile oyuncu Gogoladze güzelliklerinin yanında hareketli danslarıyla da beğeni topladılar. Üç yaşından itibaren dans ettiğini söyleyen Kristine Menabdişvili, 23 yıldır bu meslekteyim. Ailece dansçıyız. 15 yıl önce yine Kafkas Üniversitendeydik çok mutlu olmuştuk. Şimdi de mutluyuz. 15 yıl önceki üniversiteyle şimdi ki üniversite çok değişmiş şimdi çok gelişmiş. Buradaki öğrencilerle arkadaş olduk hepsi çok misafirperverler. Güzelliğimizi de anne ve babadan almışız. Bizde danslar 6 yaşında başlıyor isteğe bağlı daha küçük yaşta da başlanabilir. Çünkü bizde gürcü oyunları çok yaygın. Dünyada da çok yaygın. Bugün Kafkas Üniversitesi'nin 26. Yılı çok da gelişmesini diliyorum. dedi. Nini Gogoladze de, İlk defe yurt dışına çıktım ve ilk defa Türkiye'de bulunuyorum. Türkiye'de insanlar çok misafirperver ve çok sıcakkanlılar. Çok etkilendim. Bütün gün beraber oyunlarla ve şarkı söyleyerek geçiriyoruz. Bende dansa 6 yaşında başladım şu anda da 15 yaşındayım diye konuştu. KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan ise, Kafkas Üniversitesi'nce organize edilen Kafkasya Üniversiteleri Bilim ve Kültür Festivalinin 3 gün devam edeceğini söyledi. Amaçlarının Kafkasya bölgesindeki üniversiteleri bir araya getirmek olduğunu dile getiren Arslan ayrıca, Kafkasyadaki Üniversitelerin bir araya gelerek hem bilimsel hem de ikili ilişkileri geliştirmek olduğunu bu amaçla ortak protokoller imzalamayı arzuladıklarını ifade etti. Azerbaycan ekibinin Sarı Gelin türküsü eşliğindeki dansının da büyük ilgi gördüğü etkinlikte Kars ekibinin 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' türküsü eşliğindeki gösterisi ayakta alkışlandı. Gösteri sonrası Türk bayrağının açılması ve Atatürk'ün sesinin dinletilmesi ve 10'ncu Yıl Marşı'nın okunmasıyla salonda büyük bir coşku yaşandı.