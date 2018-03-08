(Görüntülü Haber) Kafelere kadın hakları temalı internet şifresi

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN ESKİŞEHİR,() ESKİŞEHİR'de, Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce kentteki kafelerde '8 Martkadinasiddetehayir', 'kadinasiddeteson' ve 'dunyakadinlargunu'nun internet şifresi olarak kullanılması sağlandı. Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile belediyeye bağlı 19 Mayıs ve 29 Ekim gençlik merkezlerinin üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentteki kafelerde kablosuz internet ağlarının şifrelerinin '8martkadinasiddetehayir', 'kadinasiddeteson' ve 'dunyakadinlargunu' olması için çalışma yaptı. İnternete bağlanmak üzere kafe çalışanlarına bağlantı şifresi soran müşteriler, 8martkadinasiddetehayir' 've 'dunyakadinlargunu' yanıtlarını alarak, elektronik cihazlarından kadın hakları temalı şifreleri girdi. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan, bu kapsamda kafe işletmecileriyle görüşmeler gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, işletmelerin mart ayı sonuna kadar kampanyaya destek olacağını belirtti. Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fatma Bolak, uygulamaya destek veren kafe sahiplerine teşekkür ederek şöyle konuştu 8 Martta herkes, her kuruluş, sivil toplum kuruluşları bir şeyler yapmak istiyor. Bildiriler, sergiler düzenleniyor. Çabuk bitiyor bunlar sonuçta. Biz, biraz daha kalıcı bir şeyler olsun diye düşündük. Günümüzde internet çok kullanılıyor. Bizde düşündük ve gençlerin çıktığı kafelere ve gençlik merkezlerimizde oralardaki internet şifrelerini kadınla ilgili temalar üzerine yaparsak daha çok yerine ulaşır diye düşündük. Bunu da gerçekleştirdik. Gençlerimiz kafeye geldikleri zaman ilk sordukları şey günümüzde Wi-Fi şifresini sormak oluyor. Bu şifreyi duyduğunda da süreç başlamış oluyor. Şifreyi duyduğunda ve şifreyi girerken kadın temalı bir şey duyduğunda bunun kalıcı olacağını düşündük. Bunu Mart ayı içerisinde devam ettireceğiz. Birkaç günlük bir şey olmasın istedik. Sanıyorum ki oldukça geniş bir kitleye ulaşacağız. Şifrelerin belirlenmesini genelde kafelere bıraktık. Şifreler kadın temalı olacak. Farkındalık olacağını düşünüyoruz. Yardımcı olan kafelere çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel karşıladılar ve olumlu buldular. Eskişehir'de Kahve Ateşi adlı kefenin işletme müdürü Rabia Çelik de müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Çelik, projeyi sonuna kadar destekliyorum. Çok anlamlı, manidar ve güncel buluyorum. Kadınlarımıza ve geleceğin kadınları olacak kız çocuklarımıza şiddetin sonuna kadar karşısındayız. Bu konuda da Wi-Fi şifremizi '8martkadınasiddetehayir' olarak uyguladık ve bu konuda müşterilerimizden de çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Projeyi devam ettireceğim. Sloganı belki benzer şekilde farklılaştırabilirim. Bu daha önce neden aklıma gelmedi diye çok üzülüyorum dedi. Kafe çalışanları ise kendilerine Wi-Fi şifresini soran müşterilere şifreleri söylediklerinde müşterilerin önce şaşırdıklarını daha sonra ise uygulamayı beğendiklerini söyledi. Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü sosyal hizmet uzmanı Ecem Köse de,Tepebaşı bölgesindeki kafelerde ve gençlik merkezlerimizde kullanılan kablosuz internet şifrelerini kadın temalı şifrelere dönüştürdük. İlgi çok yoğun. Müşteriler gittikleri kafelerde şifreleri sorup şifreyi öğrendikleri zaman çok güzel tepkiler vermeye başladı. Bu bizim yaptığımız ikinci farkındalık projesi de belediye gençlik merkezlerimizde bardaklarımız için çeşitli sloganlar içeren yapışkan notlar hazırladık. 'Görmezden gelme tacize dur de', 'kadına şiddete dur de', 'erkeksen öfkeni yen de gel' şeklinde yazılı sloganları karton bardaklara yapıştırdık. Bunlar da ilgi gördü diye konuştu.