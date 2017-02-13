Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

(Görüntülü Haber) Kafası salça kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

ANTALYA'da boş salça kutusuna başı sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yavru kedinin başının sokağa atılan boş salça kutusuna sıkıştığını...

ANTALYA'da boş salça kutusuna başı sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yavru kedinin başının sokağa atılan boş salça kutusuna sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, acı içinde inleyen kedinin başına geçen kutuyu makasla keserek çıkarttı. Kutunun çıkması üzerine rahatlayan kedi, kaçarak uzaklaştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.