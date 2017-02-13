(Görüntülü Haber) Kafası salça kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
ANTALYA'da boş salça kutusuna başı sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yavru kedinin başının sokağa atılan boş salça kutusuna sıkıştığını...
13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
ANTALYA'da boş salça kutusuna başı sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yavru kedinin başının sokağa atılan boş salça kutusuna sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, acı içinde inleyen kedinin başına geçen kutuyu makasla keserek çıkarttı. Kutunun çıkması üzerine rahatlayan kedi, kaçarak uzaklaştı.
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