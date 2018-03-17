(Görüntülü Haber) Kadro için güreş tutup, enstrüman çaldılar

EDİRNE Belediyesi'nde kadro alacak taşeron işçiler için süren sınavlarda, belediye adına Kırkpınar başta olmak üzere yağlı güreşlere katılan 15 pehlivan güreş tutup, taktik oyunlarını gösterdi. Belediye bandosundaki 29 müzisyen de kadroya girebilmek için enstrümanlarıyla performans sergiledi. Edirne Belediyesi'nde görev yapan 974 taşeron işçinin kadroya alınması için 3 Ocak'ta başlatılan sınavlar sürüyor. Edirne Belediyesi Hukuk İşleri Müdür Vekili İbrahim Doğan başkanlığında 5 kişiden oluşan heyet, adayları sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuyor. Son olarak, belediye adına başta Kırkpınar Yağlı Güreşleri olmak üzere güreşlere katılan 15 pehlivan ile belediye bandosunda görevli 29 müzisyen sınava girdi. Pehlivanlar, sözlünün ardından geçtikleri uygulamalı sınavda hünerlerini ortaya koydu. Birbirleriyle güreş tutan pehlivanlar ayrıca, rakiplerini yenmek geliştirdikleri taktik oyunları uygulamalı gösterdi. Pehlivanlardan Serkan Makas, "Kadroya geçmek için girdiğim sınavda, rakiplerimizi hangi oyunlarla, nasıl yendiğimizi gösterdik. İnşallah başarılı olup, belediyenin kadrolu pehlivanı olurum" dedi. Bandocu müzisyenlerin sınavı ise mini bir konserle başladı. Müzisyenlerden bazıları üflemeli bazıları da vurmalı çalgılarla performans sergileyerek heyetten puan almaya çalıştı. Bandoda taşeron işçi olarak 8 yıldır müzisyenlik yaptığını belirten Caner Demirel, "Kadro alarak çalışmak bizim için çok iyi olacak. Sınavda biraz heyecanlandım ama sorular kolaydı. Müzik aletlerimizi çalmamız istendi, zaten bunu her gün yapıyoruz. İnşallah sınavı geçip kadroyu alırım. 8 yıldır bu hayalle yaşıyorum" diye konuştu. Adaylardan Çağdaş Uysal ise "Müdürlerimiz bize 3-4 soru sordu. Cevap verirken biraz heyecanlandım. Umarım başarılı olmuşumdur. Kadroya geçerek çalışınca hem maaşlarımızda hem de özlük haklarımızda iyileştirme olacak. Şartlarımız iyileşip maaşlarımızın da artmasıyla daha güzel bir yaşamımızın olması mutluluk verici. Sınavı geçip kadrolu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Sınav komisyonu başkanı İbrahim Doğan, belediyede çalışan 974 taşeron işçinin uygulamalı ve sözlü sınava gireceğini, sınav sonuçlarının ise bu ayın 21'inde açıklanacağını söyledi. Doğan, "En son çıkan kararnameyle taşeron işçilerimizin kadroya alınmaları için sınavlarını yapıyoruz. Bugün Kültür Müdürlüğüne bağlı bandoda çalışan arkadaşlarımızın sınavlarını gerçekleştirdik. Müzisyenlerin çaldıkları aletleri nasıl çaldığına bakıyoruz. Komisyon üyelerimizle onları değerlendiriyoruz" dedi.