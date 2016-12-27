(Görüntülü Haber) Kadınların yaptığı ürünler yurt dışı pazarında

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Hamarat Eller Çarşısı Projesi'nden faydalanan kadınların yaptıkları yöresel gıda ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi uygulaması ile Hamarat Eller Çarşısı projesinden faydalanan kadınların yaptıkları gıda ürünleri ABD ve Almanya’ya ihraç edildi. Engelliler Yaşam ve Koordinasyon Merkezinde düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ürünlerin gelirlerini kadınlara dağıttı. Törende ayrıca mikro kredi uygulamasından faydalanmak isteyen 50 kadına bin ila 5 bin lira arasında kredi desteği sağlandı. Törende konuşan Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da kadınları destekleyerek ticaretle tanıştırdıklarını belirterek şöyle dedi: "Çekçek ve bastık olsun bu konuda çok gelişmiş mahallelerimiz ve üzüm bahçelerimiz bulunmaktadır. Gıda yerleri bizim gıda kontrol uzmanlarımız tarafından gıda kontrolleri yapılıyor. Bu kadar güzel lezzetleri siz sunduğunuz zaman Amerika ve Almanya’dan da siparişler alınıyor. Yurt dışından talep edilen siparişler bizleri mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak doğru proje ile kadınları destekliyoruz. Kadınlarımız kendi öz ekonomilerini oluşturuyor. Kadınlar mikro kredi ile kimseye ihtiyaç duymadan kendi ürünlerini üretip pazarlamayıp satıyorlar. Birçok kadınımıza bu gün de kredi desteği sağladık. Kadın başına mikro kredi ücreti değişiyor. Kazanç sağlayan kadınlar kredi dönüşümünü yapıyor ve öz sermayesi ile kendi ayaklarının üzerinde duruyor." Mikro kredi uygulaması ile Amerika ve Almanya’ya üzüm suyundan çekçek ve bastık tatlısı yapan 49 yaşındaki Cemile Yardımcı ise ürünlerinin yurt dışına ihraç edilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.