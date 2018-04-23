(Görüntülü Haber) Kadınların el emeği kazaziye ve telkari takılar, dünyaya açıldı

MANİSA'da, unutulmaya yüz tutmuş sanatlar içerisinde yer alan kazaziye ve telkari, kadınların geçim kaynağı oldu. Katıldıkları kursta bin ayar saf gümüşü ve 24 ayar altını ince ince işleyip takıya dönüştüren kadınlar, yaptıkları eserleri dünyanın en prestijli mağazalarının bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Beşinci Cadde'ye, İtalya'ya ve Almanya'ya gönderdi.



Manisa'da, M.Ö. 2800'lü yıllara dayanan kazaziye ve 3 bin yıllık bir tarihi olan telkari sanatını kadınların öğrenmesi için kurs açıldı. Tarihi Yeni Han'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan kursa katılan 16 kadın, uzman eğitimcilerden telkari ve kazaziye sanatının inceliklerini öğrendi. Kursiyerlerin çok güzel çalışmalara imza attıklarını kaydeden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, kazaziye ve telkari çalışmaları yapıldığını belirttti. Kanca, "Yapılan çalışmalar tatil beldelerinde turistlere satılıyor ve kazanılan para kursiyerlere veriliyor. Hem meslek edinmiş oluyorlar hem de gelir elde ediyorlar. Aynı zamanda eski sanatları da yaşatıyorlar. Unutulmaya yüz tutmuş olan sanatlara öncelik veriyoruz. Telkari ve kazaziye çalışmalarımızla Mardin Midyat'a rakip oluyoruz" dedi.



SULTANLARIN KAFTANLARINI SÜSLEME SANATI



Kazaziye Öğretmeni Nilgün Bilgiç Çavdur, bu sanatın inceliklerini anlattı ve kadınlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Çavdur, "Kazaziye sanatının Milattan Önce 2800 yıllarında Lidyalılar'la Anadolu'da başladığı rivayet ediliyor. Sultanların kaftanlarını süsleme sanatı olarak başlıyor. Kazaziye tamamen el işçiliğe dayalı bir sanat. Bin ayar saf gümüş veya 24 ayar has altından yapılıyor. Farklı çeşitli kalınlıktaki teller iğneler yardımıyla sanat eserine dönüşüyor. Bu parçalar birleştirilerek takı halini alır. Kesinlikle kaynak değmez, tamamen elde yapılır. Makineyle yapılmaz. Dünyada unutulmaya yüz tutmuş sanat eserleri arasında yer alır. Çok meşaketli, uzun, sabır isteyen bir sanattır. Kursta kazaziyenin incelikleri anlatıyor" diye konuştu.



YAPILAN ÜRÜNLER YURTDIŞINA DA GÖNDERİLİYOR



Dünyada el işçiliğinin değer kazanmaya başladığını ifade eden Çavdur, yaptıkları kazaziye ve telkari eserlerin yurtdışında da ilgi gördüğünü söyledi. Dünyanın en pahalı caddesi olarak bilinen ABD'deki Beşinci Cadde'de kendi ürünlerinin satıldığını kaydeden Çavdur, "Yapılan ürünler çeşitli festivallerde ve yazlık yerlerde turistlere satılıyor. Yurtdışından da sipariş alıyoruz. En son Almanya'ya ve İtalya'ya gönderdik. Devamlı sipariş alıyoruz. İnternetten de satış yapıyoruz. Avrupalı artık o kadar makineleşmiş ki bu tarz el işlerine çok fazla rağbet göstermeye başladı. Kadınlar da bundan gelir sağlıyorlar" dedi. Kursa katılan emekli bankacı Dilek Kukul da el işlemeciliğinin zor olduğunu belirterek, "6 aydır bu işi yapıyorum. Eski bir sanatı öğrenmek hoşuma gidiyor. Burada vaktimi geçiriyorum hem de maddi anlamda da küçük katkılar sağlıyorum" dedi.



KADINLAR MEHMETÇİĞİ DE UNUTMADI



El sanatlarını yaşatan kadınlar vatan için mücadele eden askerleri de unutmadı. Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, kadınların hazırladıkları el işçiliği ürünleri askerlere hediye edeceklerini söyledi. Kanca, "Kurumun tüm öğretmenleri ve kursiyerlerin isteği doğrultusunda vatanımızı koruyan mehmetçiklerimiz için hediye kampanyası düzenledik. Gümüş atölyesinde askerler için ay yıldızlı anahtarlıklar, havlu, kanaviçe, çini gibi birçok hediye hazırladık. Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlere bu hediyelerimizi vereceğiz. Askerlerimize yaklaşık bine yakın el emeği ürünü hediye edeceğiz" diye konuştu.



Emekli öğretmen Tülay Üntürkün de, 9 yıldan bu yana el sanatlarıyla uğraştığını belirterek, "Askerlerimize küçük küçük anahtarlıklar yaptık. Yaparken büyük bir haz duyduk. Onlar için ne yapsak azdır" diye konuştu.

