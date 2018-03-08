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(Görüntülü Haber) Kadınlardan sessiz çığlık eylemi

Mesut MADAN BURDUR, () MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kadın Komisyonu Burdur Şube Başkanı Rahşan Ozan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından kadınlar tülbentlerle ellerini...

Mesut MADAN BURDUR, () MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kadın Komisyonu Burdur Şube Başkanı Rahşan Ozan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından kadınlar tülbentlerle ellerini bağlayarak Suriye cezaevlerindeki kadınlar için sessiz çığlık eylemi yaptı. Memur-Sen Kadın Komisyonu Burdur Şube Başkanı Rahşan Ozan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Rahşan Ozan, kadına gerçek değerini kız çocukları diri diri toprağa gömüldüğü bir zaman diliminde insanlığa indirilen İslam dini tarafından verildiğini belirterek, Cenneti kadınların ayakları altına seren dinimiz, kadınların erkeklere Allah'ın bir emaneti olduğunu buyurmuştur dedi. Kadının toplumun mayası olduğunu, sağlam bir geleceğin kadınların bilgeliğiyle, çağı kuşanmasıyla, her alanda kendini yetiştirmesiyle şekilleneceğini vurgulayan Rahşan Ozan, bu amaçla kadının eğitimine temelden başlanması, bebeklik ve çocukluktan itibaren eğitimlerine gerekli ihtimamın gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Ozan, Hiçbir kızımız, kadınımız bir kendini bilmezin kurbanı olmamalıdır. Kadınlarımıza, milletçe sahip çıkmalı, bütün kadınları Yaradan'ın emaneti olarak görmeli, ona göre davranmalıyız diye konuştu. Basın açıklamasına katılan kadınlar daha sonra tülbentlerle ellerini bağlayarak Suriye cezaevlerindeki kadınlar için 3 dakikalık sessiz çığlık eylemi yaptı.

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