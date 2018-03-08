(Görüntülü Haber) Kadınlardan Mehmetçik için sevgi zinciri

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, () - DÜZCE'de, kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için sevgi zinciri oluşturarak, dualar etti.Düzce'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Düzce Belediyesi'nin önünde buluştu. Kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için sevgi zinciri oluşturdu. Kadınlar daha sonra Mehmetçik için dualar okudu. Kadınlar adına konuşan Nursel Ay, Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü biz Düzceli kadınlar için daha farklı bir anlam taşıyor. Biz anne şefkati ve merhameti ile düşünerek Zeytin Dalı Harekatı'nda düşmanla göğüs göğse çarpışarak ülkemizin sınırlarının birlik ve bütünlüğünü koruyan Mehmetçiğimiz için sevgi zinciri oluşturmak istedik. Burada amacımız tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda annelerimizin yaptığı gibi cephede savaşan askerlerimize dualarımızla destek sağlamaktır dedi.