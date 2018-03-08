(Görüntülü Haber)  Kadınlardan 'Çocuk istismarı suçtur' eylemi

MARMARİS'te bir grup kadın, erkeklerin de destek verdiği etkinlikle 'Çocuk istismarı suçtur. Sesimi duy' eylemi yaptı.



CHP Marmaris Kadın Kolları öncülüğünde, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kapsamında 'Çocuk istismarı suçtur. Sesimi duy' eylemi düzenlendi. CHP ve İYİ Parti İlçe Kadın Kolları ile 13 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerinde 'Minik bedenlerin sesi ol', 'İstismar ihlaldir', 'Kadınların, hayvanların ve çocukların maruz kaldığı şiddet aynıdır' yazılı dövizler eşliğinde Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na yürüdü. Grup, 1 kilometrelik yürüyüşün ardından meydana gelerek sessizce bekledi. İlk olarak CHP'li kadınlar, Atatürk Anıtı'na, üzerinde zincirlenmiş kelebek figürü bulunan çelenk bıraktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Siyah elbiselerle katılımın olduğu eylemde, ellerde siyah balon ve dövizlerle bir süre seslikten sonra "Çocuk istismarlarına dur de", "Şiddete hayır" ve "Kadına kalkan eller kırılsın" sloganları atıldı. Erkekler de eyleme destek verdi.



'BURUK KUTLAMA YAPIYORUZ'



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü buruk kutladıklarını söyleyen CHP İlçe Kadınlar Kolları Başkanı Nurten Erbay, "Dünyanın ve Türkiye'nin kanayan yarası olan çocuk istismarına biz kadınlar olarak yeter diyoruz. Bizler, el ele vererek sorunların çözüleceğine inanmaktayız. Bilmeliler ki biz kadınlar çocuklarımıza güvenli ortamlar sağlanıncaya kadar, çocuk gelinlerin olmaması, çocuklara ve kadınlara şiddet, tecavüz gibi olayların önüne geçmek için tüm gücümüzle mücadele vereceğiz. Bu şiddetlerin önüne geçmek için önce ailede, ardından eğitimde bilinçlendirmek için var gücümüzle savaşmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı, geleceğimiz çocukları korumak için tüm kadınlar seferber olduk. Şiddete dur demenin zamanı geldi geçiyor" dedi.



CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü ise "Her türlü şiddetin önüne geçmek için kadınlar ile birlikte seferberlik hali gibi tek yürek olmak zorundayız" diye konuştu.



Grup, çalan İzmir Marşı'na eşlik ederek, alkışlarla tempo tuttu. Yaklaşık 1 saat süren eylem, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında sona erdi.





