(Görüntülü Haber) Kadınlar şiddete dikkat çekmek için futbol oynadı

DENİZLİ'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamındae Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şubesi tarafından düzenlenen 8'inci Annem Futbol Oynuyor etkinliğinde kadınlar, hemcinslerine uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla sosyal sorumluluk uyarınca futbol oynadı. Olea Futbol Sahası'nda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi'nin düzenlediği, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Final Okulları'nın desteklediği, '8'inci Annem Futbol Oynuyor etkinliğine çok sayıda kadın katıldı. TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla sosyal sorumluluk kabul ettikleri bu etkinliği, 8 yıldan bu yana aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şöyle dedi: "Bu organizasyonla kadınlarımızın, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer alması hedeflenmiştir. Kadınlarımız ne kadar hayatın içinde olursa, ülkemizin ve kentimizin de o kadar kalkınacağına inanıyoruz. Ailelerimizin ve ülkemizin teminatı olan bütün kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Futbolda şiddette dahil, şiddetin her türlüsüne son vereceğimiz günlerin yakın olduğunu ifade etmek istiyorum." Futbol oynayan kadınlardan Ayşe Nur Doğan, kadınlar için güzel bir etkinlik yapıldığını belirterek, "Futbol sadece erkeklerin oyunu olarak adlandırılır ama kadınlarında oynayabildiği gösteriyoruz. Herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sahaya makyajlı çıktım. Gün içinde makyaj yapmıştım, sahada top oynarken de silme gereği duymadım" dedi. Sare Sözata da kadınların toplumdaki önemini vurgulamak için sahada olduklarını ifade ederek, "Kadınların diğer alanlarda olduğu gibi futbolda olduğunu göstermek istiyoruz. Burada amacımız farkındalık yaratmak, etkinlikle amacımıza ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. Futbol maçı öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile Bülent Fil, kadınlara karanfil dağıttı. Annem Futbol oynuyor etkinliğinde, 'Futbolun Sultanları', 'Cimbom'un Melekleri', 'Futbolun Yıldızları', 'Gizli Kahramanlar' ve 'Finalin Çiçekleri' takımlarının kadın futbolcuları, maç öncesi ısınma hareketleri yaptı, ardından halı sahada kıyasıya mücadale verdi. Saha kenarında bekleyen çocukları ise anneleri için tezahürat yaptı.