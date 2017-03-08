(Görüntülü Haber) Kadınlar halaya durdu, erkekler izledi

DİYARBAKIR'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan kadınlar alanda halay çekerken, etrafta toplanan erkekler onları izledi. Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Topluluğu'nun (TJA) da bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kutlandı. İstasyon Meydanı'nda yapılan kutlamalara HDP Milletvekilleri Felaknaz Uca, Dilek Öcalan, Sibel Yiğitalp'ın yanı sıra DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven ile çok sayıda kadın katıldı. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Kürtçe-Türkçe yazılı pankartlar ve türküler eşlinde kutlamaların düzenlediği alana gelen kadınlar, halay çekti. Çevrelerinde toplanan erkekler de onları ilgiyle izledi. 'BARIŞI, KADIN ÖNCÜLÜĞÜNDE MUTLAKA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ' Etkinlikte konuşma yapan DTK Eşgenel Başkan Leyla Güven, zahmetli ve zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, egemenlerin Ortadoğu'da yürüttükleri politika sonucu Ortadoğu coğrafyasının kan ağladığını söyledi. Ortadoğu'da yaşayan halkların bugün hak ettikleri statüyü yaşayamadıklarını anlatan Güven, "Biz bütün egemenlere diyoruz ki, sizin erkek egemen güçlerini alaşağı edeceğiz. Kadınların öncülüğünde Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlayacağız" dedi. 'DOLMABAHÇE MUTABAKATI HAYATA GEÇMİŞ OLSAYDI' HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü OHAL koşulları altında kutladıklarını hatırlatarak, "28 Şubat Dolmabahçe mutabakatı hayata geçmiş olsaydı, bugün binlerce gencimiz hayatta olacaktı, binlerce evlerimiz, kentlerimiz yıkılmayacaktı. Ama muktedirler 28 Şubat Dolmabahçe mutabakatını Öcalan'ın büyük çabalarına rağmen kabul etmediler" diye konuştu. Konuşmaların ardından kutlamalar konser etkinliğiyle sürdü.