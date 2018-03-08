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(Görüntülü Haber) Kadınlar Günü’nde çalışıp, Kayseri’yi güzelleştirdiler

KAYSERİ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mesai yapan kadın işçiler parkları, refüjler ve ağaç çevrelerini çiçeklerle süsleyip, kenti güzelleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere farklı...

KAYSERİ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mesai yapan kadın işçiler parkları, refüjler ve ağaç çevrelerini çiçeklerle süsleyip, kenti güzelleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere farklı noktalarda çiçek dikim çalışması yaptı. Bu çalışmalarda ise kadınlar görev aldı. Belediye bünyesinde hizmet veren özel şirkette çalışan kadınlar, Kayseri’yi renklendirdi ve adeta şehri çiçek bahçesine dönüştürdü. Rengarenk çiçekleri, parklarda, orta refüjlerde ve ağaç kökleri çevresinde toprakla buluşturan kadın işçiler, de dikkat çekti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı günde çalışarak, ekmek parası kazanmanın derdine düşen kadınlar menekşe ve çuha dikimi yaptı. Çalışan kadınlardan Sibel Gül, “Çiçeklerle Kayseri’yi güzelleştiriyoruz. Bütün Dünya kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

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