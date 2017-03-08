(Görüntülü Haber) Kadınlar Günü'nde sevgilisine sokakta süpriz evlilik teklifi

EDİRNE’de 23 yaşındaki Eray Bağlık, 3.5 yıldır birlikte olduğu aynı yaştaki sevgilisi Demet Erkan’a trafiğe kapalı olan caddede keman eşliğinde evlilik teklif etti. Caddede toplananların alkışlarıyla destek verdiği çift ‘evet’ cevabının ardından dans ederken, Demet Erkan bu sürpriz evlilik teklifi ile çok mutlu olduğunu söyledi. Edirne’de esnaf olan Eray Bağlık, 3.5 senedir birlikte olduğu sevgilisi için sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Arkadaşlarıyla birlikte trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne gelen Bağlık’ın arkadaşları ‘Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin güzelim’ yazılı pankart açtı. Elinde çiçek ve yüzükle sevgilisi Demet Erkan’ı karşılayan Bağlık, şiir okuyup evlenme teklif etti. Gördükleri karşısında şoke olan Erkan’ın ‘evet’ cevabı üzerine yüzük takıldı ve çift keman eşliğinde dans etti. Caddede toplananlar da alkışlarıyla çifte destek verirken, aldığı teklif karşısında çok mutlu olduğunu anlatan Demet Erkan, “Biz 3.5 yıldır beraberiz. Ben buraya annesiyle görüşeceğiz diye geldim. Çok şaşırdım, çok mutluyum. İlk önce arkadaşlarını gördüm daha sonra pankartı gördüm ama çok mutluyum, çok güzel bir şeymiş” dedi. Eray Bağlık ise 2 haftadır teklif etmek için hazırlık yaptığını belirterek, “Geçen haftalarda kısmet olmadı. Bugün teklifi yapmak istedim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir anlamı da olsun diye düşündüm. Çok mutluyuz, gurur duyuyorum. Evlilik için bir adım attık, destek veren herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.