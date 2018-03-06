(Görüntülü Haber) Kadınlar "Biz tüm askerlerin annesiyiz" diyerek Mehmetçiğe mektup yazdı

İSTANBUL, () -KAĞITHANELİ kadınlar Afrin’deki Mehmetçiğe destek olmak için harekete geçti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel programına katılan kadınlar ‘Biz tüm askerlerin annesiyiz’ diyerek Afrin’deki askerlere moral mektubu yazdı.





Kağıthane Belediyesi, Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel programında Kağıthaneli kadınları bir araya getirdi. Programda kadınlar önce yemek yedi daha sonra kendilerine dağıtılan kağıtlara Afrin’deki askerler için yazı yazıp, resim çizdi.“Biz tüm askerlerin annesiyiz” diyerek mektuplarını havaya kaldıran kadınlar, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını söyledi. Yazılan mektuplar yine Kağıthaneli kadınlar tarafından askerler için örülen kışlık iç kıyafet ve çoraplarla birlikte Afrin’e gönderilmek üzere toplandı. Etkinlikte oğlunu askere yollayan anne Hülya Kiremitçi, Afrin’deki askerler için yazmış olduğu bir şiiri seslendirdi. Şiiri dinlerken duygusal anlar yaşayan kadınlar, Kiremitçi’yi uzun süre alkışladı.





“ASKERLERİMİZİN ŞEHİT OLDUKLARINI DUYUNCA KANIM ÇEKİLİYOR”





Askerlere mektup yazarken duygusal anlar yaşadığını belirten Sunay Seyrek, “Oğlum veya erkek kardeşim yok ama onların şehit ve gazi olduklarını duydukça kanım çekiliyor. Çok fazla hassaslaşıp duygu yoğunluğu yaşıyorum. Bizim yazmak istediklerimiz mektuplara sığmaz. Kanımızın son damlasına kadar, dualarımızla birlikte, canı gönülden onların yanındayız. Cumhuriyetimize ve vatandaşımıza sahip çıkmak ve bayrağımızı taşımak için çabalayacaklarından adımız kadar eminiz. Onları çok seviyoruz” diye konuştu.





“BİZLER SİZE EMANETİZ”





Seyrek, askerlere de seslendi. Seyrek, “Bizler size emanetiz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah” dedi.





“KEŞKE BİZ DE ONLARIN YANINDA ASKER OLABİLSEK”





1 hafta önce oğlunu askere gönderen anne Sema İşçier, “Hepsi bizim evladımız. Benim oğlumun adı Burak. Onlar da benim Burak’ım. Televizyondaki haberleri dinleyip onlar için hep dua ediyoruz. Onlar oradayken biz burada rahat olduğumuz için üzülüyorum. Keşke bizde onların yanında olabilsek. Ama ‘Anne’ olarak değil; keşke biz de asker olabilsek ve çocuklarımızı koruyabilsek. Ancak sadece dualarımızla onlara yetmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.





“MEKTUPLAR DUYGULARIMIZI ANLATMAYA YETMİYOR”





Duygularını anlatmakta mektupların yetersiz kaldığını kaydeden Sevim Güner, mektubu yazarken çok fazla duygu yoğunluğu yaşadığını ifade etti.





“DÜNYA DUA ÜZERİNE KURULUDUR”





Etkinliğe katılan annelerin kadınlar gününü kutlayan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yapılan organizasyonla ilgili konuştu. Kılıç, “Kadınlarımız askerlerimize mektup yazdı. Aynı zamanda dua anlamına gelen iyi dileklerini ifade ettiler. Dünya dua üzerine kuruludur. Hanımefendilerin yazdıkları mektupların ve ettikleri duaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.





Kur-an’ı Kerim tilavetiyle devam eden program, Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç’ın kadınlara hediye ve çiçek hediye etmesiyle devam etti. Etkinlikte, mektupların kitap haline getirilerek Kağıthane Belediyesi’nin web sayfasında yayınlanacağı da belirtildi.