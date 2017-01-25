(Görüntülü Haber) Kadınlar Birliği'nden tepki

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () Antalya Kadınlar Birliği'ni oluşturan sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, TBMM'de 'Anayasa Değişikliği' görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddeti basın açıklamasıyla protesto etti. Kadınlar, yakalarına yara bandı yapıştırdı. 'Antalya Kadınlar Birliği'ni oluşturan Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Antalya, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa şubeleri, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Antalya Şubesi, Öncü Kadınlar Oluşumu, 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği, Üniversiteli Kadınlar Derneği Konyaaltı Şubesi temsilcileri, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Atatürk Anıtı önünde toplanan STK temsilcilerinin ortak hazırladıkları basın açıklamasını, 'Antalya Kadınlar Birliği' adına Sultan Mutlutürk okudu. Mutlutürk, şöyle dedi: "TBMM'de, aylardır şiddet eksik olmadı. Milleti temsil eden bazı milletvekilleri masalara çıktı, birbirlerine su şişeleri fırlattı, küfürler savurdu. Bir kadın milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi, onlarca kadın milletvekili hemcinslerine saldırdı, yaralanmalara neden oldu. Yine bir kadın vekil, Cumhuriyet Sistemi'ne '100 yıllık pranga' deme gafletinde bulundu. Kendisinin meclise girmesine olanak sağlayan Cumhuriyetimize saldıran bu kadın vekili kınıyoruz. Hangi partiden, hangi cinsiyetten olursa olsun, fiziksel ve sözel şiddete başvuran milletvekillerini kınıyoruz." Sultan Mutlutürk, sözlerini 'Mecliste şiddet görüntülerinin bir daha yaşanmamasına hayır diyoruz', 'Terörle mücadele edilirken bize dayatılan başkanlık sistemine hayır diyoruz', 'Milletin Birliği ve dirliği için başkanlığa hayır diyoruz', 'Gazi meclisimizi işlevsiz hale getirecek olan başkanlık sistemine hayır diyoruz' sloganlarıyla noktaladı. Mutlutürk, 290 kişi arasında yapılan 'Başkanlık sitemine evet mi, hayır mı diyeceksiniz' konulu mini anketten 250 hayır, 38 evet çıktığını da açıkladı. Mini anket forumları yere saçıldı.