(Görüntülü Haber) Kadınlar, Akhisar'a dayanışma merkezi istedi

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () MANİSA 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği, Akhisar ilçesine kadın dayanışma merkezi açılması için toplanan 4 bin 500 imzayı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Manisa 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği, geçen yıl düzenlediği anket çalışmasında 3 bin 886 kadınla birebir görüştü. Araştırma sonucunda, Akhisar İlçesi'ndeki kadınların yüzde 90'nın şiddet, taciz, tecavüz ve hukuksal sorunlarda nereye başvuracaklarını bilmediği tespit edildi. Ayrıca Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nin geçen yılki rakamlarına göre alınan 995 tedbir kararında, Akhisar'ın birinci sırada olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda ilçeye kadın dayanışma merkezi talep eden dernek üyeleri, topladığı 4 bin 500 imzayı, ziyaret ettiği Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan'a teslim etti. "TALEBİNİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ" İmzaları vermek için il müdürlüğü makamına geçen Dernek Başkanı Ayşen Uçar'ın, bir anda basın açıklaması yapması şaşırttı. Açıklamanın bitmesini bekleyen Konan, "Şiddet mağduru olan vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat ulaşmaya çalışıyoruz. Devletimizin imkanları çerçevesinde hem barınma anlamında hem de şiddet mağduru kadınlara psiko-destek anlamında bir çalışma içerisindeyiz. Sizin bu talebinizi de değerlendireceğiz. Bakanlığımız ve kurumumuz imkanları ile ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi. "TALEBİMİZİN ARKASINDA OLACAĞIZ" Dernek Başkanı Ayşen Uçar, açıklamasında kampanya kapsamında kendilerine destek olan tüm Akhisarlı vatandaşlara teşekkür etti. Uçar, "Akhisar'da kadın dayanışma merkezi açılsın talebi ile imza kampanyası düzenledik ve 4 bin 500 imza topladık. Öncelikle Akhisar'da, Manisa merkez ve diğer ilçelerinde kadın dayanışma merkezlerinin açılarak, hizmete sunulmasını istiyoruz. Akhisarlı kadınlara ve Manisa'daki tüm kadınlarımıza kadın dayanışma merkezi talebimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzun sözünü veriyoruz. Sorunun parçasıyız, çözümünde parçası olacağız" diye konuştu. Kadınlar daha sonra da yine imzaları teslim etmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gitti.