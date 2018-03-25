(Görüntülü Haber)'Kadının Sesi Platformu'ndan engellilere temsili düğün

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, bedensel ve zihinsel engellilere, hayalleri olan düğün töreni temsili olarak yapıldı. Sosyal medyada oluşturulan 'Kadının Sesi Platformu' tarafından çoğu kadın yaklaşık 15 engellinin evlilik hayali gerçekleştirildi. Gelinlik ve damatlık giymeyi hayal eden engellilerin temsili olarak bunları giymeleri için çalışma başlatan platformun kurucusu İnayet Öztürk Yücetaş, gelinlik, damatlık, müzik sistemleri ve organizasyonun yapılacağı yerle ilgili 1 ay boyunca sponsor aradı. Temsili düğün organizasyonuna katkı yapmayı kabul eden firmaların desteğiyle Kepez ilçesindeki özel okulun zemin katındaki spor alanı düğün salonuna dönüştürüldü. Balonlarla süslenen alana ses sistemi kurulup, ses sanatçısı davet edildi. Akşam saatlerinde gelinliklerini giyen engelli kadınlar, kuaföre giderek, saç ve makyaj yaptırırken, engelli erkekler de damatlıklarını giyip, salonda hazır bekledi. Temsili düğüne engellilerin aileleri de büyük ilgi gösterdi. Yakın akrabaları ve anne- babalarıyla düğün salonunda bir araya gelen engelliler, çalınan müzik eşliğinde hem eğlendi hem de hayallerini gerçekleştirdi. Oyun havalarında halay çeken engellilerin mutluluğu, ailelerine duygusal anlar yaşattı. Dans müziğinde engelli kadınlara babaları eşlik ederken, damatlara ise anneleri ya da ablaları eşlik etti. İnayet Öztürk Yücetaş, zorlu sürecin ardından engellilerin hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gelinlik giyen kadınları görünce kendisinin de duygulandığını anlatan Yücetaş, “Engelli bireylerimizin hayallerini gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. Temsili düğün, pasta kesiminin ardından sona erdi.