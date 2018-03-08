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(Görüntülü Haber) Kadını bacağından vurup intihar girişiminde bulundu

    Alper KORKMAZ - İSTANBUL,()  BAŞAKŞEHİR'DE bir aracın içinde tartıştığı kadını bacağından vuran kişi intihar girişiminde bulundu.  Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi....

 

 

Alper KORKMAZ - İSTANBUL,() 

BAŞAKŞEHİR'DE bir aracın içinde tartıştığı kadını bacağından vuran kişi intihar girişiminde bulundu. 

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Boş arsada park halindeki otomobildeki bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Sürücü koltuğundaki kişi silahını çekerek ateş etmeye başladı. Tartıştığı Seçil U.'yu bacağından silahla vuran kişi intihar girişimde bulundu. Başına ateş eden kişi ağır yaralandı. Çevredeki bir şantiyede çalışan görevliler sesleri duyarak aracın bulunduğu noktaya koştu. Şantiye görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları  hastaneye kaldırıldı. Araç içinde yapılan incelemelerde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Aracın cam tavanında ve kapılarında kurşun delikleri olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. 

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