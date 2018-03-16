Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () KADIKÖY Bostancı Metro istasyonunda sözlü saldırıya uğradığı öne sürülen kadının ailesi ve bir grup eylem yaptı. Kadının ailesi, yakınları ve olaya tepki gösterenler öğle saatlerinde Bostancı Metro istasyonunda bir araya geldi. Grup “Yaşam Tarzıma Karışma" , "Kadına Şiddete Hayır" yazılı dövizler taşıdı. Saldırıya uğradığı belirtilen kadının eşi, “Kadın kardeşlerime söylüyorum. Böyle bir muameleye denk gelirlerse cesaretli olun. Gidin şikayetçi olun. Durumdan vazife elde etmek isteyenlere müsaade etmeyin" dedi.
(Görüntülü Haber) Kadına saldırı iddiası: Metro istasyonu girişinde protesto gösterisi
Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () KADIKÖY Bostancı Metro istasyonunda sözlü saldırıya uğradığı öne sürülen kadının ailesi ve bir grup eylem yaptı. Kadının ailesi, yakınları ve olaya tepki gösterenler öğle saatlerinde...
16 Mart 2018 Cuma 16:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.