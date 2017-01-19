Özden ATİK/İSTANBUL, () ÜNLÜ yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç için müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık, Sinem Koç'un "Tasarlayarak adam öldürme" suçunu işlediğini iddia etti. Savcılık, ayrıca Sinem Koç hakkında ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti. İddianame, Istanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sinem Koç tutuklandıktan sonra akıl sağlığı yönünden gözlem altında alınmıştı.
(Görüntülü Haber) Kadın yazar cinayetinde müebbet hapis istemi
Özden ATİK/İSTANBUL, () ÜNLÜ yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç için müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık, Sinem Koç'un "Tasarlayarak adam öldürme" suçunu işlediğini iddia etti....
19 Ocak 2017 Perşembe 11:07
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