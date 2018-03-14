(Görüntülü Haber) Kadın vatmanın hayali hızlı tren kullanmak

ESKİŞEHİR'de vatman olarak görev yapan 1 çocuk annesi Fatma Korkmaz (37), Yüksek Hızlı Tren'i de (YHT) kullanmayı istediğini söyledi. Fatma Korkmaz, kent içi yolcu taşımacılığını üstlenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ESTRAM şirketinde 15 yıldır vatman olarak görev yapıyor. ESTRAM'da 130 vatmanın 17'sinin kadın olduğunu belirten Fatma Korkmaz, tramvay kullanmayı çok sevdiğini söyledi. 15 yıl önce Türkiye İş Kurumu'ndan vatmanlık için kendisine yazı gönderildiğini anlatan Korkmaz "İş Kurumu'ndan 'Vatman olmak ister misiniz?' diye bir kağıt gelince şaşırmıştım. Çünkü o zaman vatman ne demek bilmiyorduk. Ray yok, tramvay yok, hiçbir şey yoktu. İş Kurumu'na gittim, görüştüm. 'Tramvay sürücüsü olmak ister misiniz?' dediklerinde ben de kabul ettim. 15 yıldır bu işi severek yapıyorum" dedi. 'STRESLİ BİR İŞ' Vatmanlığın zevkli olduğu kadar stresli bir iş olduğunu da söyleyen Fatma Korkmaz, "İnsanlar işine giderken 15-20 dakika ya da bir saatini trafikte geçiriyor. Bu bir saat boyunca bazen sinir küpüne dönebilirsiniz. Işık, duruyoruz, kalkıyoruz. Saatlerce tramvaydayız. Aynı zamanda 300-500 kişinin canını taşıyoruz. Zamanında gitmek zorundayız. Belirli bir hızımız var. Son durağa güvenli bir şekilde varmak durumundayız. Tabii ki zor ve stresli ama severek yaptığınız zaman, tecrübenizi de zamanla kazandıktan sonra işinizi seviyorsunuz ve yapıyorsunuz" diye konuştu. 'VATMAN OLDUĞUMA İNANDIRAMIYORUM' Bazı kişilerin vatmanın görevinin ne olduğunu bilmediğini ifade eden Fatma Korkmaz, "Mesela bir banka ya da başka bir yerde işlemler sırasında 'Vatmanım' diyorum, anlamıyorlar. 'Tramvay sürücüsüyüm' dediğimde anlıyorlar. Bazıları şaşırıyor, bazılarına da vatman kimliğimi gösteriyorum. Kadınların tramvay kullanmasına Eskişehir halkı alıştı ancak başka illerden gelenler bizi görünce şaşırıyor. Ben de başka ile gittiğimde metrolara bakıyorum. Marmaray'ı da gördüm. Ama tramvaysız yapamam. Evim bile tramvay yoluna yakın. Sabahları tramvay sesiyle uyanıyorum" dedi. 'YHT KULLANMAYI DA İSTERİM' Yüksek Hızlı Tren'i kullanmayı da isteğini ifade eden Fatma Korkmaz, "Devlet Demiryolları'nda makinist olmayı çok isterdim. Ama şu anda sürekli halkın içerisindeyim. Makinist olduğumda kimseyi göremem. Halkın içerisinde olmak daha samimi ve sıcak. Onlarla daha iyi iletişim kuruyorum. Birçok yolcuyla arkadaşım. Selam veriyorlar, ben de selam veriyorum. Tebessüm ediyorlar, ben de tebessüm ediyorum. Sonra bir bakıyorum, molaya indiğimde konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, arkadaş oluyoruz" diye konuştu. 'ÇOCUK BENİ ROBOT SANDI' Fatma Korkmaz, bazı çocukların tramvayları robotların kullandığını sandığını söyleyerek bir anısını şöyle anlattı: "Çocuklarla ilgili bir ilginç bir anım var. Annesiyle tramvaya binen küçük bir çocuk, indiklerinde sürekli bana doğru baktı. El salladım, öpücük gönderdim tepki vermedi. Annesi ona 'Bak tramvayı o abla sürüyor' dedi. Çocuk annesine inanmayıp 'Tramvayı robot kullanıyor' dedi. Ben de çocuğa seslendiğimde çocuk bu kez annesine 'Anne bak tramvay konuşuyor' dedi." ÖNCE KONTROL SONRA MAKYAJ Korkmaz, vatman koltuğuna oturmadan önce tramvayın etrafını, altını, içini ve rayları kontrol ediyor. Korkmaz, tramvay koltuğuna oturduğunda ise aynaya bakıp makyajını yapıyor, rujunu sürüyor, ardından güzergâhındaki seferlerlerine başlıyor.