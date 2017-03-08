(Görüntülü Haber) Kadın mahkumlar hayallerini çizdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü kadınlar tarafından üretilen çeşitli ürünler ve çizilen resimler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında açılan sergiyle görücüye çıktı. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, ülkenin en büyük açık kadın cezaevinin kentte olması nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, hükümlülere eğitim verip üretkenlik kazanmalarını sağladıklarını söyledi. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bozkurt Kadın Açık Cezaevi'nde kalan kadın mahkumlar tarafından üretilen ürünler ve çizilen resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve vatandaşlar açılışa katıldı. Sergide kadın mahkumların ürettikleri havlu, şal, gıda malzemeleri, süs eşyaları ile çizdikleri resimler vatandaşların beğenisine sunuldu. Vali Altıparmak, serginin önemli bir faaliyet olduğunu belirterek, 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. "ÜRETKENLİĞİN VE EĞİTİMİN VERİLDİĞİ BİR YER" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için böyle bir etkinlik organize etme kararı aldıklarını belirten Başsavcısı Alper, "Türkiye'nin en büyük kadın ceza infaz kurumunun kentimizde olması vesilesiyle bizde böyle bir etkinliği takdim etmek istedik. Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu üretkenliğin ve eğitimin verildiği bir yer. Kapalı ceza infaz kurumlarında iyi hal gösteren hükümlüler burada eğitimlerine devam edebiliyor. Yeteneklerini geliştirebiliyor. Gıda ve tekstil sektöründe rahatlıkla iş bulabilecekleri ve hatta girişimci olarak iş yapabilecekleri bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Buradaki hükümlüler topluma yeniden döndüklerinde hayatlarını sağlıklı bireyler olarak idame ettirebiliyorlar" dedi. "HÜKÜMLÜLER MESLEK EDİNEREK TAHLİYE OLUYOR" Bozkurt Kadın Açık Cezaevi Müdürü Meltem Babaoğlu, Bozkurt Kadın Açık Cezaevi'nde çocuk eğitim merkezinin de yer aldığını, toplam 500 hükümlünün olduğunu ve 30 çocuğun annesinin yanında yaşadığını söyledi. Türkiye'nin kapasitesi en yüksek kadın açık cezaevi olduğunu vurgulayan Babaoğlu, "Kurumumuzda kadınlar ve kız çocukları barınıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak bizim için ayrıca önemli. Onlar ürettikleri ürünleri sergilemenin önemli olduğunu düşündüğümüz için böyle bir sergi gerçekleştirdik. 500 kadın hükümlümüz var ve bunların 10 tanesi çocuk hükümlü. Annesinin yanında kalan 30 çocuk var. Bozkurt Kadın Açık Cezaevi'nde kalan hükümlüler buradan meslek edinerek tahliye oluyor" diye konuştu.