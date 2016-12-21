(Görüntülü Haber) Kadın kursiyerlerden Halepli mültecilere yardım

İSTANBUL() GAZİOSMANPAŞA Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi kursiyerleri Halepli çocuklar ve mülteciler için şal, şapka, yelek ve patik örüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Halepli çocuklar ve mültecilerin soğuk kış şartlarından korunması amacıyla bir kampanya gerçekleştiriyor. Sevgi Yumağı adı verilen kampanya ile kursiyerler kendi imkanlarıyla aldıkları ya da sponsor firma tarafından bağışlanan örgü ipleriyle yaklaşık 4 bin kursiyer kendi elleriyle şal, şapka, yelek ve patik örerek Halep mültecilerine destek olacak. Halep'teki çocuklar üşümesin diye örgü ördüklerini dile getiren kursiyer Aysel Horoz, 'Halep'teki çocuklarımız üşümesin diye şal, kaşkol, bere örüyoruz. Bir an önce de bu savaşın bitmesini istiyoruz. Allah yavrularımızı korusun. Elimizden geldiği kadar, küçük de olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.' dedi. Çocukların Halep'teki savaşta çok zarar gördüğünü belirten Demet Karakaşoğlu ise 'Ben de bir anne olarak Halepli çocuklar üşümesinler diye şapka, atkı örüyorum. Ama çocuklarımız savaşta kesinlikle çok zarar görüyor. Onları kanlar içinde görünce çok üzülüyoruz. Bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. dedi. 15 gün boyunca sürecek kampanya sonunda yapımı tamamlanan ürünler toplu bir şekilde Halepli mültecilerin bulunduğu kamplara gönderilecek.