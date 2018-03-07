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(Görüntülü Haber) Kadın girişimci, KOSGEP desteğiyle gençlik hayalini gerçekleştirdi

BOLU’da KOSGEP desteğiyle gençlik hayali olan çeyiz dükkanını açan Sebahat Cenik (52), "El becerisi olan kadınlarımız boş durmasın. Üretici olsunlar. İş hayatına atılsınlar, kimsenin eline bakmasınlar" dedi. Bolu’da evli 4 çocuk...

BOLU’da KOSGEP desteğiyle gençlik hayali olan çeyiz dükkanını açan Sebahat Cenik (52), "El becerisi olan kadınlarımız boş durmasın. Üretici olsunlar. İş hayatına atılsınlar, kimsenin eline bakmasınlar" dedi. Bolu’da evli 4 çocuk annesi Sebahat Cenik, gençlik hayalini gerçekleştirmek için KOSGEP’in girişimcilik kursuna katıldı. 2 aylık kursu başarıyla tamamlanan Cenik, KOSGEP’ten aldığı hibe ile gençlik hayali olan çeyiz dükkanını açtı. Sebahat Cenik, Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bulunan dükkanında yaptığı, çeyiz, perde ve abiye dikimleriyle müşterilerinin kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı. Cenik, hayalini gerçekleştirdiği için dükkanına 'Hayalim Çeyiz Evi' adını verdiğini ifade ederek, “Zaten böyle işlere ilgim vardı, seviyordum. 20 senedir bu işlerle uğraşıyordum. Girişimcilik kursuna gidip belgemi aldım. Sonra projemi hazırlayıp KOSGEP’e başvurdum ve kendi dükkanımı açtım. Bu yönde ilerlemeye çalışıyorum. Küçücük bir dükkanda terzi olarak çalışmak değil, hayalim daha büyük işler yapmaktı. Şu anda geniş bir dükkan açarak hayalimi gerçekleştirdim. O yüzden dükkanımın adını ‘Hayalim Çeyiz Evi’ koydum. İnşallah çok daha iyi olacak. İşlerden çok şükür memnunum” dedi. Kadınların iş dünyasındaki sayılarının artmasını dilediğini belirten Cenik, “El becerisi olan kadınlarımız boş durmasın. Üretici olsunlar. İş hayatına atılsınlar, kimsenin eline bakmasınlar. Her kadın yapabilir” şeklinde konuştu. Cenik ayrıca, yazın evlendireceği kızının çeyizlerini de açtığı dükkanda yapacağını söyledi.

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