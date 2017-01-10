(Görüntülü Haber)Kadın girişimci, KOSGEB kredisi ile oto lastik tamirhanesi açtı

BARTIN'da oturan 33 yaşındaki Emine Soysal, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bartın İl Müdürlüğü'nün girişimcilik eğitimine katılarak aldığı 50 bin TL hibe kredi ile oto lastik tamirhanesi açtı. Emine Soysal, iş yerinde eşi 38 yaşındaki Ahmet Soysal ile birlikte lastik bakım ve tamiri yaparak geçimini sağlıyor. 1 çocuk annesi Emine Soysal, 2013 yılında KOSGEB’in girişimcilik kursuna katıldı. 70 saatlik eğitimi tamamlayarak sertifikasını alan Emine Soysal, 50 bin TL hibe kredi ile Yeni Sanayi Sitesi'nde oto lastik tamir ve bakım işletmesi açtı. Emine Soysal, eşi Ahmet Soysal ile birlikte iş yerinde çalışarak araçların lastik bakım ve tamirlerini yapıyor. Araçların lastiklerini söküp takabilen Emine Soysal, tamir ve bakımında eşine yardım ederken balans ayarı da yapabiliyor. KOSGEB'den aldığı hibe kredi ile iş yerini açtığını söyleyen Emine Soysal, şöyle konuştu: "Şu anda işlerimiz çok iyi. İş yerine gelen bazı müşteriler beni görünce çok şaşırıyor. Bazılarından da olumsuz tepki alıyorum. Ama olsun, sonuç olarak ben cesaretimi gösterdim. Böyle bir iş yeri açtım. Evdeki işleri yapmakta bazen zorlanıyorum. O zaman hemen eşim devreye giriyor. Ben burada kadınların da cesaretli olduğunu ve her işin üstesinden gelebileceğini göstermek istedim. Bunu da başardığıma inanıyorum." Emine Soysal'ı iş yerinde ziyaret eden KOSGEB Bartın İl Müdürü Abdurrahman Usta da 2016 yılında Bartın’da 80 işletmeye bu şekilde destek verdiklerini, 30 sınıfta da 750 kişiye girişimcilik kursu verdiklerini söyledi. Usta, "Emine Hanım gibi kendine güvenen girişimcileri mutlaka bekliyoruz. Onlara da yardımcı olmak istiyoruz" dedi.