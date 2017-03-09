(Görüntülü Haber) Kadın eğitimcilerden RTÜK'e evlendirme programı şikayeti

Fatih YILMAZ/TOKAT,()-TOKAT'ta Türk Eğitim Sen Şubesi tarafından başlatılan çalışma ile yaklaşık bin kadın eğitimci, ekranlarda yayınlanan evlendirme programlarının kaldırılması için hazırlanan dilekçeleri imzalayarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) gönderdi. Tokat'ta Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Şubesi tarafından, bazı televizyonlarda yayınlanan evlilik programlarının çocukları ve gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle yayından kaldırılması için bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hazırlanan dilekçeler, il genelinde görev yapan kadın eğitimcilere gönderildi. Yaklaşık binin üzerinde kadın eğitimci, hazırlanan dilekçeyi imza attı. Şube Başkanı Hakan Akkaya ve beraberindeki sendika üyeleri, toplanan dilekçeleri PTT ile RTÜK'e gönderdi. 'TÜRK TOPLUMUNA YAKIŞMAYAN PROGRAMLAR' Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Hakan Akkaya, kampanyanın 20 gün devam ettiğini söyleyerek,"Şu anda sadece merkezden gelen imzalar burada. Diğer ilçelerden gelen dilekçeleri de RTÜK'e göndereceğiz. Bu kampanyaya özellikle kadın çalışanlarımız sadece üyelerimiz değil tüm çalışanların katılmasını istedik. Buradaki amacımız, kadın programlarının kadınlar tarafından protesto edilmesini ve rahatsızlarını dile getirmelerini istedik. Sadece evlendirme programları değil yine bizim gayri ahlaki bulduğumuz ve toplumumuzun aile yapısını, inançlarına, örf ve adetlerine uygun görmediğimiz yarışma programlarından dizilerine kadar pek çok programı kapsayan programlara tepki olsun diye bunu yaptık" dedi. Sendikanın Kadın Kolları Başkanı Hatice Öğreden ise, bu programların yayınlanmasına üzüldüğünü belirterek, "Özellikle genç kesimin bu programlarda olması ve birbirlerine hakaret içermesi, hakaretten zevk almaları, onların çok başarılı gibi gösterilmeleri ya da evlendirme adı altında sürekli birilerinin birileri ile ilişki halinde gösterilmesi gurur kırıcı, rencide edici. Türk toplumuna yakışmayan şeyler" diye konuştu.