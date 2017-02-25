(Görüntülü Haber) Kadın Dayanışması'ndan halaylı 'hayır'

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE Kadın Dayanışması, İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte anayasa değişikliği referandumuna müzik eşliğinde halay çekerek 'hayır' dedi. İskele Meydanı'nda bugün saat 16.30'da Çanakkale Kadın Dayanışması tarafından düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 100 kadın katıldı. Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak referandum oylaması için ellerinde 'hayır' pankartları ile meydana gelen kadınlar, burada müzik eşliğinde göbek atıp, halay çekti. Ardından ellerinde getirdikleri 'O halde hayır' yazılı pankartı yere seren kadınlar, referandum oylamasında 'hayır' oyu vereceklerini belirtti.