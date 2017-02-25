Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE Kadın Dayanışması, İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte anayasa değişikliği referandumuna müzik eşliğinde halay çekerek 'hayır' dedi. İskele Meydanı'nda bugün saat 16.30'da Çanakkale Kadın Dayanışması tarafından düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 100 kadın katıldı. Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak referandum oylaması için ellerinde 'hayır' pankartları ile meydana gelen kadınlar, burada müzik eşliğinde göbek atıp, halay çekti. Ardından ellerinde getirdikleri 'O halde hayır' yazılı pankartı yere seren kadınlar, referandum oylamasında 'hayır' oyu vereceklerini belirtti.
(Görüntülü Haber) Kadın Dayanışması'ndan halaylı 'hayır'
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE Kadın Dayanışması, İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte anayasa değişikliği referandumuna müzik eşliğinde halay çekerek 'hayır' dedi. İskele Meydanı'nda bugün saat 16.30'da Çanakkale...
25 Şubat 2017 Cumartesi 18:54
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.