(Görüntülü Haber)Kadın çiftçilere hibe düve

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında Sakarya'da öncelikli olarak kadın çiftçilere Şili'den ithal edilen Simental cinsi damızlık düveler hibe edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilk kez 2016 yılında uygulamaya koyduğu 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında kadınların iş gücüne katkı sağlamak amacıyla hibe düve verdi. Genç çiftçilere 30 bin liraya kadar karşılıksız destek sağlanması kapsamında yapılan projeden yararlanmak için 397 bin genç çiftçi bakanlığa başvururken Sakarya'da bu proje kapsamında 6 kadın çiftçiye Şili'den ithal edilen Simental cinsi 6'şar tane düve verildi. Hibe düve dağıtımı yapılan ilçelerden biri de Söğütlü ilçesi oldu. Söğütlü İlçe Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Gürkan proje kapsamında ilçede toplam 229 başvuru yapıldığını belirterek, "İlçemizde bu kapsamda 5 genç kadın çifçiye 6'şar baş dişi hayvan desteği sağlanmıştır" dedi. Belediye Başkanı Hüseyin Genç ise hayvanların 5 Ocak tarihinde yurt dışından getirilerek genç çiftçilere teslim edildiğini belirterek, hükümet programında yer alan Genç Çiftçi Projesi'nin 2017-2018 yıllarında devam edeceğini ifade etti. Söğütlü'de 5 çiftçi kadından biri olan Hasanfakıh Mahallesi'nde yaşayan 30 bin lira değerinde 6 tane düve verilen 28 yaşındaki Ayşegül Çetin, "Bu düvelerin hepsi benim çocuğum gibi. Çocuklarımdan farksız. Biz zaten bu işi yapıyorduk, başvurduk hiç tahmin etmiyorduk bize çıkacağını çıktı. Projede tercih yapan kişilerin genç olması gerekiyormuş. Maddi durumu olmayanlara daha çok avantaj sağlıyor. Sonuçta evde boş durmaya gerek yok" dedi. Ayşegül Çetin'in eşi Avni Çetin ise, "Köyde oturup da bu işleri yapıyor olmam ve eşime de çıkmasına açıkcası sevindim. Zaten biz bu işle ilgileniyorduk, ne oldu? Bir ekstra daha oldu. Köyde durduğumuz zaman hayvan bakmak mecburiyetindeyiz zaten. Bakmadan da olmuyor. Bu iş şans, nasip işi işte. Köyde 5-6 kişi başvuran oldu, bize çıktı. Şimdi düveydiler, inek olacaklar. Buzalarından faydalanacağız, ne olacak çoğalacaklar belli bir zaman sonra. Şimdi 6 ile başladık, seneye nasip olursa 12 olacak. Onların yavruları de düve olursa besilik dana, ne bileyim inek olacaklar" diye konuştu.