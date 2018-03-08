(Görüntülü Haber) Kadın astsubaylar, Vanlı kadınlara gül ve karanfil dağıttı

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlara gül ve karanfil dağıttı. Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kent merkezine stant kurup kadınlara gül ve karanfil dağıttı. Kadınlar, gül ve karanfil aldıkları askerlere sarılıp teşekkür etti. Bu örnek çalışmayı gören bazı erkekler de kadın komutanlarla stant önünde selfie çekti.