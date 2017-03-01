(Görüntülü Haber) Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan 'Evet' açıklaması

VAN ve çevresinde yaşayan 23 aşiretin temsilcisinin bir araya gelerek oluşturduğu Kadim Aşiretler Federasyonu, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'Evet' oyu vereceklerini söyledi. Federasyon adına açıklama yapan Federasyon Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti İpekyolu İlçe Başkanı olan Rasim Aslan "Milletin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğine destek vermek amacıyla referanduma 'Evet' diyoruz" dedi. Van ve cevresinde yaşayan Graviyan, Ezdinan, Gevdan, Alan, Jirki, Mamhuran, Şidan, Mehmet Piran, Haviştan, Halilan, Gevaş Beyleri, Görentaşlılar, Brukiler, Kürhesünniler, Milan, Özvanlı, Haniler, Bekiran, Şemsikan, Arvasiler, Menzik, Celali ve Pinayanişi aşiret temsilcileri Van'da bir otelde bir araya geldi. Aşiret temsilcilerinin katıldığı yemekte 23 aşiret temsilcisi adına Federasyon Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti İpekyolu İlçe Başkanı olan Rasim Aslan açıklama yaptı. Ortadoğu coğrafyasında ve dünyanın çeşitli yerlerinde büyük sorunların yaşandığını belirten Aslan, şöyle konuştu: "Arap baharı ile başlayan süreç ne yazık ki bölgeyi büyük bir kaosa sokmuştur. Özellikle yanı başımızda bulunan Suriye'de yaşanan iç savaşlar kaos ile beraber bir insanlık dramını da getirmiştir. Türkiye ensar olma bilinciyle milyonlarca kişiye kapı açmış mazlumların sığınağı olmuştur. Milletimizin büyük bir millet olduğunu bir kez daha göstermiş, tarihe not düşmüştür. Gerek milletimizin gerek tüm Müslüman coğrafyası açısından anlaşılmıştır ki, büyük ve güçlü bir Türkiye sadece Ortadoğu halkının değil tüm İslam coğrafyası ve insanlık için barış teminatıdır. Hangi dilde, dinden, ırktan olursa olsun mazlumların yegane durağı ülkemiz olacaktır." Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha güçlü olacağını da belirten Aslan, "Cumhuriyet rejiminin en önemli gereklerinden biri olan güçler ayrılığı ilkesinin daha iyi uygulanabilmesi adına Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçme yoluna girmiştir 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek bu yeni sistem, halkımızın takdirine ve onayına sunulacaktır. Bizler bu bölgenin kadim ve köklü aşiretleri olarak buna istinaden diyoruz ki, evvela Türkiye kendi sınırlarının çok ötesinde bir coğrafyayı etkileyen Müslüman coğrafyasının duasını alan ve ümmetin son kalesi olarak gördüğü bir vatandır. Dolayısıyla dünya siyasetinde güçlü ve demokratik olması sadece milletimizin değil tüm ümmetin ortak arzusu ve ümididir. Karanlıkları geçtik aydınlığa doğru gidiyoruz, milletimize karşı yapılan tehditlerin birçoğunu bertaraf ettik, fırsatlı günlere doğru yol alıyoruz. 16 Nisan'ın böyle bir gün olacağına inanıyoruz, milletimiz ve ümmetimiz için aydınlık fırsat dönemi için Kadim Aşiretler Federasyonu olarak Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine 'Evet' diyoruz" dedi.