(Görüntülü Haber) Kadıköy’de terör protestosu

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN / İstanbul Kadıköy'de DİSK Genel-İş sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu şube üyesi bir grup, son günlerde yaşanan terör saldırılarını kınadı. Kadıköy Belediyesi önünde saat 13.00'da bir araya gelen DİSK Genel-İş sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu şube üyesi yaklaşık 100 kişi teröre tepki gösterdi. Son günlerde artan terör olaylarını protesto eden grup üzerinde "Artık yeter terörün her türlüsünü lanetliyoruz" yazılı pankart açtılar. Grup, Beşiktaş ve Kayseri'de yapılan terör saldırısında şehit olanlar için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. TERÖRE TEPKİ GÖSTERDİLER DİSK Genel-İş sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 no'lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri yaptığı basın açıklamasında, "Son günlerde yaşanan terör eylemlerini, savaşı ve katliamları bir kez daha lanetliyoruz. Uzun yıllardır savaş, terör ve şiddet sarmalı içerisinde yok ediliyoruz. Ölen insanlıktır ve bu topraklar artık kana ve gözyaşına doymuştur. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Savaş, şiddet ve terör politikaları nereden gelirse gelsin buna son verilmelidir. İşçiler ve emekçiler olarak hep birlikte, bir arada, eşit bir şekilde yaşayacağımız barışın, demokrasinin egemen olduğu bir ülkeyi, bölgeyi ve dünyayı kurana kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. ASGARİ ÜCRETE DEĞİNİLDİ Tanyeri açıklamasının devamında asgari ücrete de değindi. Başkan Tanyeri konuyla ilgili, "Asgari ücret tüm çalışanlar için ortak ve toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır. Asgari ücret net 2 bin TL olmalıdır" ifadelerini kullandı. Sendika üyeleri basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.