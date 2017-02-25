(Görüntülü Haber) Kadıköy’de kadınlardan eylem

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Kadıköy'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü öncesi bir araya gelen kadınlar “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" diyerek başlattıkları eylemlere devam etti. İstanbul'un birçok ilçesinde ve Ankara, İzmir, Bursa, Çanakkale, Mersin, Eskişehir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilde gerçekleşen eylemlerde kadınlar “Tek başına olmaz, hayır. Kadınlar birlikte güçlü" dedi. Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup eylem yaptı."Tek başına Olmaz. Birlikte Güçlü" yazılı pankart açan grup “Erkek şiddetine Hayır","Göçmen Kadınlar Yalnız Değildir","Kadınlar Birlikte Güçlü" yazılı dövizler taşıdı.Eyleme katılanlar “Kadınlar artık susmayacaklar","Yaşasın Kadın dayanışması", "Dünya Yerinden Oynar ,Kadınlar Özgür Olsa" şeklinde slogan attı. Eylemde yapılan açıklamada “8 Mart'a doğru bizler erkek şiddetine, cinayetlere, tacize, tecavüze, cinsel istismara ve istismarı meşrulaştırmaya çalışanlara karşı birlikte daha güçlü olacağız. Her alanda irademizin ve seçimlerimizin yok sayıldığı, işimizin elimizden alındığı, hayatlarımızın çalındığı bu ülkede bizler de birbirimize söz veriyoruz: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Tek başımıza olmadığımızı, kadın dayanışmasıyla güçlü olduğumuzu unutmayacağız" denildi. Yapılan açıklamanın ardından grup yürüyüş düzenledi.Yürüyüş sırasında sloganlar atan grup daha sonra olaysız bir şeklide dağıldı.