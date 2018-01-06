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(Görüntülü Haber) Kadıköy’de kadınlardan 'Diyanet' protestosu

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Kadıköy'de toplanan bir grup kadın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'buluğ' ve 'nikah' kelimelerine ilişkin açıklamalarına tepki...

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Kadıköy'de toplanan bir grup kadın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'buluğ' ve 'nikah' kelimelerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.


 

Süreyya Operası önünde 18.00'de toplanan bir grup kadın, 'kadın, çocuk düşmanı fetvalarınız değil kadınlar kazanacak' pankartı  açarak, Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis eşliğinde yürüyen kadınlar sık sık slogan attı. Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda bir basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


 

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Dini Kavramlar Sözlüğü kısmında tanımladığı 'nikah' kelimesi için 'Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikahlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur' ifadeleri kullanıldı. 'Buluğ' kelimesinin tanımında ise 'İslam hukukçularınca buluğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 olarak belirlenmiştir' ifadelerine yer verildi. Bu haber ortaya çıktığından beri tepkiler dinmiyor. Halktan toplanan vergilerle bütçesi oluşan hem de bütçesi 12 bakanlığı geride bırakan Diyanet bizden aldıklarıyla bizlerin hayatına müdahale etmeye devam ediyor. Kız çocuklarının çocukluğunu 9 yaşında bitiren, evlilik ve tecavüzde rıza yaşını rüşt olmaya bağlayıp 9 yaşına kadar indirebilen, 15 yaşı rüşt olma yaşı olarak sabitleyen, kadınların boşanma haklarını gasp edip, boşanmayı erkeğin ağzından çıkan 'boş ol' a bağlayan, kadın ve çocuk düşmanı Diyanet fetvalarına susmuyoruz. Bu ilk değildi. Belli ki son da olmayacak. Çünkü bütün yaşamı din kurallarına göre düzenleme çabası yeni değil. Hayır, sizlere bu hakkı vermiyoruz. 9 yaşındaki kız çocuklarını cinsel istismar hedefi yapmanıza, cinsel istismarı dinle, ayetle fetvayla meşrulaştırmanıza izin vermiyoruz. Devletin hiçbir organı cinsel istismarı destekleyen bir açıklama yapamaz. Kadın ve çocuk düşmanı fetvalarla toplumsal yaşamı dizayn etmeye çalışan Diyanet kapatılmalıdır. Müftülere verilen nikah kıyma yetkisi geri alınmalıdır"

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