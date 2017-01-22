(Görüntülü Haber) Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "karneli" eylem

Arzu KAYA/İSTANBUL, () TÜRKİYE Liseliler Birliği(TLB), temsili karne ile basın açıklaması yaptı. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan 30 öğrenci "Laik, bilimsel, milli eğitim" ve "Milli eğitim, milli müfredat" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını TLB Genel Başkanı Bora Çelik okudu. Müfredat taslağı ile Atatürk ilke ve devrimlerine karşı konuların işlenebileceğini söyleyen Çelik, "Bu taslak bir ümmet toplumu yaratmaya hizmet etmektedir. Atatürk'ün konularının azaltıldığı, ulus bilincinin yok sayıldığı, tarikat ve cemaatlerin öne çıkarıldığı bir taslak önümüze konuluyor. İsmet İnönü başlığı kaldırılıyor. Şu an ki taslak, kanser hastasına aspirin uygulamaya benziyor. Çünkü öğrencinin esas sorunlarını göz önüne almadan doğrudan kendi kafalarına göre bir taslak hazırlamışlar" dedi. Kendilerinin de Milli Eğitim Bakanlığı'na bir karne hazırladıklarını belirten Çelik, "Müfredat yapma, vizyon, misyon notuna sıfır verdik. Milli Eğitimin konulara hakim olmadığını da bu taslağa bakarak anlayabiliyoruz, ona da sıfır verdik. Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem başarılı olmak istiyorsa baş şartı çağdaş, bilimsel, laik eğitim sistemi temeli üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Sömestr tatili iki hafta. Eminim çalışacaklardır ve 2. dönem bizden geçer not alacaklardır" diye konuştu. Grup açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.