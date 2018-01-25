(Görüntülü Haber) Kadıköy'deki otopark gerginliği: Kadıköy Belediyesi ekipleri ayrıldı, İSPARK gişesi konuldu

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () Kadıköy Hasanpaşa'da Kadıköy Belediyesi'nin otopark olarak kullandığı alanda, Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında çıkan gerginlik polisin araya girmesiyle sona erdi. Otoparkın girişini kapatan zabıta araçları kaldırıldıktan sonra İSPARK bilet gişesi konuldu.



Hasanpaşa Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan Kadıköy Belediyesi binasının karşısındaki otoparkta belediye ekipleri karşı karşıya geldi. Kadıköy Belediyesine bağlı zabıta ekipleri araçlarını otoparkın girişine çekerek otoparkın girişini kapattı.Saat 14.00 sıralarında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında bir anlaşma sağlanamadı. Belediye ekiplerini karşı karşıya getiren olayda kısa süreli gerginlikler yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri iki grubun arasına girerek olayların büyümesini önlemeye çalıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu açıklama yaptıktan sonra otoparktan ayrıldı.Bir grup belediye çalışanı alkışlarla ve sloganlarla durumu protesto etti. Büyükşehir belediye ekipleri vinç yardımıyla otoparkın girişini kapatan zabıta araçların kaldırdıktan sonra İSPARK bilet gişesini koydu.





"MAHKEME KARARLARI VAR ANCAK TEBLİGATLARI YOK"







Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaptığı açıklamada “Burası bir kamu kurumu. Büyükşehir Belediyesinin de bir kamu kurumu olduğunu düşünüyorduk. Sabahtan beri başkanı telefonla arıyorum. Telefona çıkmıyor. Sonuçta biz telefona çıkmayacak, bir kamu kurumunun sorumlu bir yöneticisi gibi davranmayacaksanız sizin orada kalmanıza gerek yok. Şimdi burada halk ile polisi karşı karşıya getirmeye uğraşıyorlar. Bu doğru değil. Polis bizim kendi polisimiz. Sen bir kamu kurumunu ihtiyacı olan bir arsadan tahliye etmek için polis alıp gelemezsin. Bu kadar büyük sorumsuzluk olamaz. Bizi bir telefonla aramadılar. Bize tebligat yapmadılar. Bizimle görüşmediler. Bir tane sorumlu yok burada. Büyükşehirden bir tane memur 'ben tahliye etmezsem işimden olurum' diyor. Tahliye edemezsen tutacaksın tutanağını gideceksin. Neden vatandaşla polisi karşı karşıya getiriyorsun. Hasbane bir tavır, kindar bir tavır. Bu algıyla kamu yönetilemez" diye konuştu.





İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN OTOPARK AÇIKLAMASI







Konuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan ve halen Kadıköy Belediyesi tarafından işletilen otoparkın mülkü tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olmasına ve mahkeme kararı bulunmasına rağmen, Kadıköy Belediyesi alanı boşaltmamıştır.







UKOME'nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile bahse konu olan alanın İSPARK'a otopark olarak teslim edilmesi için 2014 tarihinde karar alınmıştır. Kadıköy Belediyesi bu karar üzerine işlemin iptali için dava açmıştır. İstanbul 9. İdare Mahkemesi 25.11.2016 tarihli kararıyla Kadıköy Belediyesi'nin açtığı davayı reddetti.







Kadıköy Belediyesi bunun üzerine Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurmuştur. Mahkeme, bahse konu olan kararla ilgili hukuka aykırılık görmeyerek, Kadıköy Belediyesi'nin başvurusunu reddetti. Anılan bütün mahkeme kararları mahkeme tarafından Kadıköy Belediyesi'ne tebliğ edilmiştir. İBB Emlak Müdürlüğü bu kararın ardından, mevcut otopark alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkü ve tasarrufu altında bulunduğundan, alanın tahliyesi ve işletmeye açılması için Zabıta Müdürlüğü'ne yazı gönderilmiştir. Zabıta Müdürlüğü 25.01.2018 tarihli teslim tutanağıyla otoparkı İSPARK'a teslim etmek üzere hareke geçmiştir.







Ancak Kadıköy Belediyesi mahkemenin ilgili kararına rağmen otoparkı boşaltmamak için direnmektedir. Bunun üzerine Emniyet Güçleri ve İBB Zabıta Ekipleri olaya müdahil olmuştur.



İBB tarafından İSPARK'a devredilen otopark, park et devam et projesi kapsamında daha uygun şartlarda ve ücretle halkın hizmetine sunulacaktır."