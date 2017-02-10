Haber - Kamer Cengiz ÇOBAN İSTANBUL Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı çatışma bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırganların birbirine ateş etmesi ve çevrede yaşanan panik görülüyor.. Kadıköy Kızıltoprak Cami sokakta silahlı iki kişi arasında yaşanan çatışmada iki saldırgan ve yoldan geçen bir kadın yaralanmıştı.Yaşanan çatışma bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, silahlı iki kişinin birbirine ateş ettiği görülüyor. Silahlı kişiler, daha sonra koşarak sokaktan ayrılıyor. Görüntülerde, sokakta yaşanan panikte görülüyor.
(Görüntülü Haber) Kadıköy'deki çatışma güvenlik kamerasında
Haber - Kamer Cengiz ÇOBAN İSTANBUL Kadıköy'de 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı çatışma bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırganların birbirine ateş etmesi ve çevrede...
10 Şubat 2017 Cuma 19:02
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