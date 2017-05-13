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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de Ulaş Bayraktaroğlu için anma düzenlendi

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,() KADIKÖY'de, DEAŞ'lı teröristlere karşı çatışmalara katılan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) eski MKY üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka'da ölmesi üzerine bir anma düzenlendi. Toplanan grup yaptığı yürüyüşün...

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,() KADIKÖY'de, DEAŞ'lı teröristlere karşı çatışmalara katılan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) eski MKY üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka'da ölmesi üzerine bir anma düzenlendi. Toplanan grup yaptığı yürüyüşün ardından olaysız bir şeklide dağıldı.


 

Gezi Parkı eylemleri sırasında molotof attığı ve belinde silah taşıdığına dair fotoğrafları gazetelerde yayımlanan, bir süre tutuklandıktan sonra Mart 2014'te Suriye'ye geçerek, BÖG (Birleşik Özgürlük Güçleri) adı altında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerle ile birlikte, DEAŞ'lı teröristlere karşı çatışmalara katılan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) eski MKY üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka'da mayına basarak öldüğü ortaya çıktı.  Kadıköy Bahariye Caddesi'nde  toplanan yaklaşık 200 kişilik grup üzerinde fotoğrafı bulunan  “Ulaş Bayraktaroğlu Ölümsüzdür" yazılı pankart açarak karanfiller attı. Çeşitli pankart ve dövizlerle ara sokaklarda yürüyüş yapan grup Mehmet Ayvalıtaş parkına geldi. Burada yapılan saygı duruşunun ardından konuşmalar yapıldı.Anma konuşmaların ardından olaysız bir şeklide sona erdi.

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