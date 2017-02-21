Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat günü Kadıköy'de korsan kitap operasyonu düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 35'i sahte bandrollü, toplam 5 bin 710 korsan kitap ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili şüpheli 5 kişi hakkında işlem başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kitapçıda yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. Arama yapan polis ekipleri rafların arka taraflarında da gizli bölmeler olduğunu belirleyerek, bu bölmelere saklanmış kitapları da ele geçirmesi kameraya yansıdı.
(Görüntülü Haber) Kadıköy'de korsan kitap operasyonu
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat günü Kadıköy'de korsan kitap operasyonu düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 35'i sahte bandrollü, toplam 5 bin 710 korsan kitap ele geçirdi....
21 Şubat 2017 Salı 11:25
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