Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () KADIKÖY Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Serdar K.'nın kilisenin duvarına yazı yazdıktan sonra giriş kapısının önüne devirdiği çöpleri dağıttığı görülüyor. Serdar K. mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.
(Görüntülü Haber) Kadıköy'de kiliseye saldırı güvenlik kamerasında
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () KADIKÖY Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Serdar K.'nın kilisenin duvarına...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.