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(Görüntülü Haber) Kadıköy'de 4 katlı apartmanda yangın paniği

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() KADIKÖY'de 4 katlı apatmanın birinci katında yangın çıktı. Yangın, Osmanağa Mahallesi Nakil Sokak saat 23.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle...

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() KADIKÖY'de 4 katlı apatmanın birinci katında yangın çıktı. Yangın, Osmanağa Mahallesi Nakil Sokak saat 23.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın birinci katı alevlere teslim olurken apartmanın içerisine yoğun duman dağıldı. MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve duman tahliyesi yaptı. Yangının çıktığı sokakta oturanlar da yangını görünce panikle sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. YANGIN SIRASINDA İÇERDE UYUYORDUK Apartmanın üçüncü katında oturan Battal Saygılı, "Yangın nasıl olduğunu haberimiz olmadı. Zaten uyuyorduk. Zile bastılar. Sonra uyandık aşağı indik. Bildiğimiz iki kişi daire de yaşıyordu. Onlarda daireye yeni taşınmışlardı. İçeride değillermiş. Sonrada olay yerine gelmişler şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Herhangi gibi patlama olmadı. Zaten dışarı baktığım da duman vardı. Sonra herkes aşağı indi" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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