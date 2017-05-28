Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-ÇEVRE Haftası nedeniyle Selamiçeşme’de bulunan Özgürlük parkında Çevre festivali düzenlendi. 3 gün süren festivalde çevre ile ilgili paneller yapılırken, akşam saatlerinde de müzik grupları konserler verdi. Çevre festivalinde katılanlar yaptıkları bir toplantıda bir süre önce öldürülen çevreci çift Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu’da anarak, işnenen cinayeti protesto ettiler. Kadıköy Belediyesi çağrısı ile doğaya emek veren 40’ın üzerinde platform, sivil toplum kuruluşu festivalde buluştu. Festivalde düzenlenen panallerde ekolojik yaşam ve çevre bilinciyle ilgili konuşmalar yapıldı. Ayrıca 3 gün boyunca söyleşiler, atölye çalışmaları, sergiler, tiyatro oyunları ve müzik gruplarının konserleri yer aldı. Öte yandan bir süre önce evlerinde öldürülen, taşocaklarına karşı verdikleri çevre mücadelesi ile tanınan Ali Ülvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu’da festivale katılanlar tarafından anıldı. Düzenlenen toplantıda işlenen cinayet protesto edildi. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen festivalden geriye renkli görüntüler kaldı.
(Görüntülü Haber) Kadıköy'de 3 gün süren çevre festivali yapıldı
Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-ÇEVRE Haftası nedeniyle Selamiçeşme’de bulunan Özgürlük parkında Çevre festivali düzenlendi. 3 gün süren festivalde çevre ile ilgili paneller yapılırken, akşam saatlerinde de müzik grupları konserler verdi. Çevre...
28 Mayıs 2017 Pazar 20:00
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