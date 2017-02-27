(Görüntülü Haber) Kadıköy'de 11. kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL () - KADIKÖY'de 11 katlı bina inşaatının son katından, çıktığı tahta merdivenin kırılması sonucu asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Hamle sokakta 11 katlı binanın inşaatında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki Dursun Er binanın 11. katında asansör boşluğuna demir ızgaralar takmak için tahta merdivenin üzerine çıktı. TAHTA MERDİVEN KIRILDI Bir süre burada çalışan Er, merdivenin kırılması sonucunda asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri 11. kattan beton zemine düşen Dursun Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri inşaatta incelemelerde bulundu. Er'in cenazesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.