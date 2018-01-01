Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-KADIKOY Bağdat Caddesi'nde 2018'e coşkuyla girildi. Caddeye gelenler davul zurna oynadı Yeni yıla girilmesinin ardından vatandaşlar dilek feneri yaktı. Kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Bazı sürücüler ise yeni yıla girerken araçtan inerek oyun havası çalıp cadde üzerinde oynadılar. Polis kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
(Görüntülü Haber) Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 2018'e böyle girdiler
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-KADIKOY Bağdat Caddesi'nde 2018'e coşkuyla girildi. Caddeye gelenler davul zurna oynadı Yeni yıla girilmesinin ardından vatandaşlar dilek feneri yaktı. Kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu....
01 Ocak 2018 Pazartesi 09:16
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