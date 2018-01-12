(Görüntülü Haber) KADEM Genel Başkanı Yılmaz: Kadının ilerlemesi adalet meselesidir

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, yeni Türkiye'nin yeni kadın hareketi olarak yola çıktıklarını belirterek, "Kadının ilerlemesi, sadece eşitlik meselesi değil, aynı zamanda bir adalet meselesidir" dedi. KADEM Hatay İl Temsilciliği'nin açılışı, İskenderun Ramada Otel'de iş, siyaset, STK temsilcileri bürokratlar, belediye başkanları ve davetlilerin yapıldı. KADEM Hatay İl Temsilcisi Selma Tunç misyonları doğrultusunda ve farklı birikimlere sahip, üreten, haklarını bilen, bilmeyene rehber olan, milli değerleri taşıyan kadınların ulusal ve uluslararası platformda bir bütünlük halinde uyum sağlayabilen, dünya kadınlarıyla rekabet edebilecek düzeye getirebilen bir vizyonla bu yolculuğa çıktıklarını söyledi. KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz da, dernek olarak kadın sorunlarıyla ilgilenmek, yerel sonlara çözüm ve politikalar üretmek, meseleleri saha içinde ele alabilmek için yola çıktıklarını söyledi. Dünyanın değiştiğini, kitle iletişim araçlarıyla birlikte her geçen gün daha küçük köye dönüştüğünü savunan Yılmaz, şunları söyledi: "Bugün burada konuştuğunuz, 1 saniye sonra dünyanın başka bir ucunda başka bir meseleye dönüşebiliyor. Ya da burada yaptığınız bir hareket kar topu gibi devasa problem yumağına dönüşebiliyor. Çocuklarımızı kitle iletişim araçlarından, küreselleşmenin, kapitalizmin çıkmazlarından koruyabilmek için önce ailemizi korumamız lazım. Biz güçlü olacaksak da, bizi yönetmek isteyen dış mihraklara, kültürel emperyalizme karşı, kendi kimliğimizle ayakta duracaksak, kendimiz için değil toplumumuzla, ailemizle, çevremizle özgürleşmeliyiz. Şunu unutmayacağız, fikirler eylemlere dönüştükçe, daha anlamlı ve daha kalıcı bir hal alır. Biz bu fikirleri kalıcı kılmak için Türkiye'nin her yerinde örgütleniyoruz. Hatay'da bu örgütlenmemizin bir parçasıdır. KADEM olarak bu fikirleri hayata geçirmek üzere, yeni Türkiye'nin yeni kadın hareketi olarak yola çıktık. Nitekim kadının ilerlemesi, sadece eşitlik meselesi değildir. Kadının ilerlemesi aynı zamanda bir adalet meselesidir." AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli, İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, KADEM Genel Başkanı Doç.Dr. Sare Aydın Yılmaz , Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın eşi Sibel Tosyalı, Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş'ın eşi Nihal Atakaş birlikte açılış kurdelesini kesti.