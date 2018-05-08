Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

(Görüntülü Haber) Kaçırıldığı öne sürülen kızkardeşler valeyeti olan annelerinde

BURSA () BURSA'da, Muhammed Nouha adılı Suriye'lin, eve gelen üç kadın tarafından kaçırdığını öne sürdüğü iki kızının velayetleri kendisinde olan İstanbul'da yaşayan anneleri Merve Kuttudur'da olduğu ortaya çıktı. Suriye'de...

BURSA () BURSA'da, Muhammed Nouha adılı Suriye'lin, eve gelen üç kadın tarafından kaçırdığını öne sürdüğü iki kızının velayetleri kendisinde olan İstanbul'da yaşayan anneleri Merve Kuttudur'da olduğu ortaya çıktı. Suriye'de devam eden iç savaştan sonra Bursa'ya iki çocuğu ve eşi Merve ile gelen Muhammed Nouha, tekstil işi ile uğraşmaya başladı. Üç yıl önce eşinden boşanan Muhammed Nouha, mahkeme kararı ile kızları 6 yaşındaki Munteha ve 4 yaşındaki Meys'i İstanbul'a yerleşen anneleri Merve Kutdur'a verdi. İddiaya göre iki yıl önce Merve Kutdur bakamadığını söylediği çocuklarını babalarına verdi.. Muhammed Nouha'nın kızlarının evlerinde annesi ile kalırken zili çalan peçeli üç kadının ev sormak için içeri girip kızlarını kaçırdığını öne sürmesi soruncu araştırma yapan Bursa polisi, kız çocuklarının kaçırılmadığını kendilerini görmek için iki arkadaşı ile Bursa'ya gelen annesi Merve Kutdur tarafından alınıp İstanbul'a götürüldüğünü belirledi. Çocuklarının velayetinin kendisinde oluduğnu hatırlatan Merve Kutdur'un polislere, kızlarımı görmeye gittim. boşandığım eşimin annesi bana, 'Kızlarını al. Biz bakamıyoruz' dedi. Bende kızlarım ile İstanbul'a geldim. deduiği öğrenildi. Yetkililer, kaçırma iddiasıyla ilgili yasal bir işlem yapılmadığınıda sözlerine eklediler.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314