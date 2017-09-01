Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

(Görüntülü Haber) Kaçan kurbanlık boğa uyuşturucu iğne atılarak yakalandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa trafiği birbirine kattı. Boğa, belediye ekipleri tarafından iğne ile uyuşturularak yakalandı. Abalı Mahallesi'nde Özgür...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa trafiği birbirine kattı. Boğa, belediye ekipleri tarafından iğne ile uyuşturularak yakalandı.

Abalı Mahallesi'nde Özgür Demiray'a ait kurbanlık boğa kesileceği sırada kaçtı. Boğa, ara sokaklardan kentin en yoğun bölgesi sahil bandına indi. Burada sahipleri ve belediye ekipleri tarafından yakalanan boğa demir korkuluğa bağlandı. Ancak zinciri kopararak tekrar kaçan boğa ilçe merkezinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar, koşarak üzerlerine gelen boğadan kaçtı. Devrim Bulvarı'nda araçların arasından geçerek trafiği birbirine katan boğa, Terminal Kavşağı'ndan Devrek Yolu Caddesi'ne geçti. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, boğayı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirmeye çalıştı. 15 iğne atılan boğa, yaklaşık 1.5 saat sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları otoparkında yere yığıldı. İple bağlanan boğa burada kesildi.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, kaçan boğayı iğne ile zarar vermeden etkisiz hale getirdiklerini, ilçede sahiplerini yanlarına yaklaştırmayan 2 kurbanlık boğayı da iğne ile uyuşturarak kesilmesini sağladıklarını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314