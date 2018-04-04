(Görüntülü Haber) Kaçaklarla ilgili hukukçu uyarısı: İyilik yapayım derken cezaevine girebilirsiniz

ÜLKELERİNDEKİ iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, Van ve Ağrı üzerinden Erzurum'a yürüyerek geliyor. Karayolunda ilerleyen kaçak göçmenlerin zaman zaman otostop çektiğini söyleyen avukat Emrullah Demir, uyarılarda bulundu. Demir, "Şayet siz bunları aracınıza alıp götürdüğünüzde, 'göçmen kaçakçılığı' statüsüne girer. Polis yakaladığında bu suçtan ifadenizi alır ve adliyeye sevk eder. Eğer burada kendinizi ispatlayamazsanız cezaevine bile girebilirsiniz" dedi.



Hiçbir engele takılmadan Erzurum'a kadar gelen kaçak göçmenler, havalimanı yolundaki otogar çevresinde toplanıp güvenlik kuvvetlerinin gelip kendilerini almasını bekliyor. Erzurum'da son bir haftada içerisinde 2 bin 713 kaçak göçmenin kimlik tespiti yapıldı. 1500 kapasiteli Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde yer olmadığı için kaçak göçmenler uygun görülen illere seyahat belgeleri verilerek gönderiliyor. Son 2 günde Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan insan kaçakçısı 6 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gruplar halinde karayolunda ilerleyen kaçak göçmenlerin günlerce yürümekten yorulunca zaman zaman otostop çektiğini söyleyen Erzurum Barosu avukatlarından Emrullah Demir, uyarılarda bulundu. Demir, "Şayet siz bunları aracınıza alıp götürdüğünüzde, 'göçmen kaçakçılığı' statüsüne girer. Polis bunları aracınızda yakaladığında kaçakçılık suçundan ifadenizi alır ve adliyeye sevk eder. Eğer burada kendinizi ispatlayamazsanız cezaevine bile girebilirsiniz. Sizinki belki bir iyilik ama ne olursa olsun kaçak göçmenleri araçlarınıza almayın" diye konuştu.



Öte yandan Erzurum'un Ağrı karayolu üzerindeki Pasinler ilçesi Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, hayırsever vatandaşların da yardımı ile kaçak göçmenler için hayır çadırı kurdu. Yoldan geçenlerin çadıra davet edilip verilen yemeklerle karınlarını doyurduğunu ve uyuyarak yorgunluğunu giderdiğini söyleyen Başkan Sertoğlu, "Bu insanlara yardım etmek bizim insanlık görevimiz. Bunun belediye ile hiçbir alakası yok. Şahsımın ve hayırseverlerin yardımları ile yapılan bir organizasyon" dedi.